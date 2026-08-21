打瞎伊朗雷達…美軍悄打通荷莫茲海峽 日運千萬桶石油

無人機從阿曼位於最北邊的飛地「穆桑達姆」6月拍攝的畫面顯示，航行於荷莫茲海峽的船隻。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍悄建荷莫茲海峽航運走廊，護送油輪進出維持石油運輸。

美軍悄建荷莫茲海峽航運走廊，護送油輪進出維持石油運輸。 重點二： 中央司令部先削弱伊朗雷達與監視，降低其鎖定船舶能力。

中央司令部先削弱伊朗雷達與監視，降低其鎖定船舶能力。 重點三：每日約15至20艘油輪通行，出口量接近1000萬桶。

新聞網站Axios 19日報導，兩名美國官員透露，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽 的航運走廊，每天運送數百萬桶石油 。這項行動已持續數周，每晚有15至20艘油輪經由阿曼沿岸的南部航道進出海峽。即使美伊戰事仍陷入僵局，這項此前未曾披露完整細節的行動，仍是一項值得注意的成果。

雖有部分船舶遭伊朗 攻擊命中，但許多攻擊遭美軍攔截。例如，美軍本周稍早就擊落八架伊朗無人機和兩枚巡弋飛彈。一名美方官員表示：「我們已經控制荷莫茲海峽南部航道兩個月，革命衛隊可以製造麻煩，但他們沒有控制海峽。我們才有。」

負責這項行動的特遣部隊，是由北卡羅萊納州布拉格堡(Fort Bragg)的美國陸軍總部指揮，並與波斯灣區域夥伴協調。特遣部隊每天會製作一份從波斯灣南經荷莫茲海峽，再駛入阿拉伯海的船舶名單；也有一份租賃空油輪名單，這些油輪會從阿拉伯海向北經海峽駛入波斯灣國家的港口，裝載更多石油。

阿曼位於阿拉伯半島的東南沿海，東臨進出荷莫茲海峽的阿曼灣，南為阿拉伯海。

美軍不只護送載有石油的油輪出境，還協助空油輪經荷莫茲海峽進入波斯灣，裝載石油後再駛出。這些船舶每天晚上會被安排在特定時段排成大型出境船隊，並在另一時段排成大型入境船隊，接著依照美軍指引經由南部航道通行。美國空軍則部署戰鬥機，防禦伊朗巡弋飛彈和無人機。

官員表示，這項行動得以實施，是因為美國中央司令部最近展開為期兩周的軍事行動，削弱伊朗的雷達與海上監視系統，讓德黑蘭掌握海峽南部航道船舶動向的能力下降，目前監控能力僅限於少數已恢復運作的雷達，以及革命衛隊小型快艇上的「觀察員」。由於伊朗方面大多處於「看不見」的狀態，因此只能朝船舶可能通行的大致方向發射無人機和巡弋飛彈。

美方官員表示，過去兩周，每晚有15至20艘油輪經由南部航道進出荷莫茲海峽，使石油得以持續出口。平均每日出口量持續增加，目前已接近1000萬桶，約為美伊戰前運量的一半。這項由美國主導的行動，正在減輕這場戰爭最令人痛苦的影響之一：石油供應中斷導致原油價格飆升。

過去數周的部分夜晚，從波斯灣運出的石油量甚至達到1500萬至2000萬桶。一名官員表示，本周其中一個晚上，超過20艘船預定經由南部航道進出海峽，可能有約1500萬桶石油運出。

川普19日向Axios表示，有大量石油正從荷莫茲海峽運出，美國目前也沒有與伊朗談判，「他們在浪費時間。跟他們談判是在浪費時間」。他還表示：「伊朗人仍有一些戰鬥力，但整體而言，他們已經只剩下空殼。」