我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

打瞎伊朗雷達…美軍悄打通荷莫茲海峽 日運千萬桶石油

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
無人機從阿曼位於最北邊的飛地「穆桑達姆」6月拍攝的畫面顯示，航行於荷莫茲海峽的船...
無人機從阿曼位於最北邊的飛地「穆桑達姆」6月拍攝的畫面顯示，航行於荷莫茲海峽的船隻。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍悄建荷莫茲海峽航運走廊，護送油輪進出維持石油運輸。
  • 重點二：中央司令部先削弱伊朗雷達與監視，降低其鎖定船舶能力。
  • 重點三：每日約15至20艘油輪通行，出口量接近1000萬桶。

新聞網站Axios 19日報導，兩名美國官員透露，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽的航運走廊，每天運送數百萬桶石油。這項行動已持續數周，每晚有15至20艘油輪經由阿曼沿岸的南部航道進出海峽。即使美伊戰事仍陷入僵局，這項此前未曾披露完整細節的行動，仍是一項值得注意的成果。

雖有部分船舶遭伊朗攻擊命中，但許多攻擊遭美軍攔截。例如，美軍本周稍早就擊落八架伊朗無人機和兩枚巡弋飛彈。一名美方官員表示：「我們已經控制荷莫茲海峽南部航道兩個月，革命衛隊可以製造麻煩，但他們沒有控制海峽。我們才有。」

負責這項行動的特遣部隊，是由北卡羅萊納州布拉格堡(Fort Bragg)的美國陸軍總部指揮，並與波斯灣區域夥伴協調。特遣部隊每天會製作一份從波斯灣南經荷莫茲海峽，再駛入阿拉伯海的船舶名單；也有一份租賃空油輪名單，這些油輪會從阿拉伯海向北經海峽駛入波斯灣國家的港口，裝載更多石油。

阿曼位於阿拉伯半島的東南沿海，東臨進出荷莫茲海峽的阿曼灣，南為阿拉伯海。

美軍不只護送載有石油的油輪出境，還協助空油輪經荷莫茲海峽進入波斯灣，裝載石油後再駛出。這些船舶每天晚上會被安排在特定時段排成大型出境船隊，並在另一時段排成大型入境船隊，接著依照美軍指引經由南部航道通行。美國空軍則部署戰鬥機，防禦伊朗巡弋飛彈和無人機。

官員表示，這項行動得以實施，是因為美國中央司令部最近展開為期兩周的軍事行動，削弱伊朗的雷達與海上監視系統，讓德黑蘭掌握海峽南部航道船舶動向的能力下降，目前監控能力僅限於少數已恢復運作的雷達，以及革命衛隊小型快艇上的「觀察員」。由於伊朗方面大多處於「看不見」的狀態，因此只能朝船舶可能通行的大致方向發射無人機和巡弋飛彈。

美方官員表示，過去兩周，每晚有15至20艘油輪經由南部航道進出荷莫茲海峽，使石油得以持續出口。平均每日出口量持續增加，目前已接近1000萬桶，約為美伊戰前運量的一半。這項由美國主導的行動，正在減輕這場戰爭最令人痛苦的影響之一：石油供應中斷導致原油價格飆升。

過去數周的部分夜晚，從波斯灣運出的石油量甚至達到1500萬至2000萬桶。一名官員表示，本周其中一個晚上，超過20艘船預定經由南部航道進出海峽，可能有約1500萬桶石油運出。

川普19日向Axios表示，有大量石油正從荷莫茲海峽運出，美國目前也沒有與伊朗談判，「他們在浪費時間。跟他們談判是在浪費時間」。他還表示：「伊朗人仍有一些戰鬥力，但整體而言，他們已經只剩下空殼。」

精華 FAQ

  • 美軍悄悄建立一條進出荷莫茲海峽的航運走廊，讓油輪依照特定時段與南部航道通行，並由美軍戰機與特遣部隊協調護送。

  • 因為美國中央司令部先展開兩周軍事行動，削弱伊朗雷達與海上監視系統，使其難以掌握船舶位置，只能大致朝可能方向發射無人機和飛彈。

  • 過去兩周每晚約15至20艘油輪通行，平均每日出口量接近1000萬桶，部分夜晚甚至達1500萬至2000萬桶，緩解油價因供應中斷而飆升。

伊朗 荷莫茲海峽 石油

上一則

參議員答不出台灣關美國安什麼事 專家揭失守恐衝擊第一島鏈

下一則

陸軍參謀長換將 美在歐新設「無人機突擊營」將解散

延伸閱讀

逾8成船舶改走阿曼路線 CNN：伊朗失荷莫茲海峽掌控權

逾8成船舶改走阿曼路線 CNN：伊朗失荷莫茲海峽掌控權
靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

靠接駁轉運 荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價
伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍

伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍
把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

熱門新聞

美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。（路透）

學者曝習近平「犯台」儀表板 12項亮紅燈 只有2因素可能踩煞車

2026-08-18 08:10
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國國債19日突破40兆。（新華社）

財政部「官宣」：國債突破40兆美元

2026-08-19 16:31

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...