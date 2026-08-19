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川普冷落南韓後遺症浮現 盟友謀自力更生

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統19日在白宮羅斯福廳與科技業領袖會面時發表談話。(美聯社)
川普總統19日在白宮羅斯福廳與科技業領袖會面時發表談話。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普縮減美韓軍演並重啟對金正恩接觸，引發盟友不安。
  • 重點二：亞洲盟友擔憂美國承諾不穩，開始強化自力更生與軍費。
  • 重點三：南韓與日本等國正尋找替代合作，防範美國多戰區分心。

川普總統本周宣布縮減美韓聯合軍演，19日又表示今年稍晚將與北韓領導人金正恩會面。POLITICO報導，川普政府近期對南韓的做法，正促使亞洲盟友重新評估在國防上能多大程度依賴美國，並加速增加軍費、建立替代夥伴關係。

一名亞洲外交官表示，可以預期各國將重新把重點放在「自力更生」。美國國防科技仍具優勢，已採用美國系統的國家基於互通性與維護考量，不太可能立即轉向其他體系，但有能力的國家將增加自身防衛投資，長期降低對美國安全保護傘的依賴。

曾在布希政府任職國防部的布里辛斯基表示，川普對南韓的施壓雖與伊朗戰爭有關，影響卻已超出南韓，波及整個印太地區。各國都在思考，自己與美國的關係是否也可能像美韓關係一樣不穩定。

美國長期透過亞洲盟友制衡北京日益增長的軍事力量，但川普政府近幾個月的做法，讓盟友更加不安。國防部長赫塞斯2025年12月還稱南韓是值得「特別優待」的「模範盟友」，如今雙方關係卻明顯轉冷。川普5月也曾延後價值140億美元的對台軍售，作為與中國國家主席習近平交涉的「籌碼」。

南韓對縮減軍演尤其不滿。外交部長趙顯向國會表示，政府事前並未獲知川普將軍演縮短一周。總統李在明正與川普政府官員交涉，希望讓美韓軍事關係重回正軌，但一名知情人士形容相關會談「正變得一團混亂」，國防部與駐韓美軍也都感到意外。

與此同時，李在明開始尋求其他夥伴關係，川普則推動恢復與金正恩的高層對話。唯一部署在亞洲的美國航空母艦本周也啟程前往中東，進一步引發盟友疑慮。另一名亞洲外交官表示，關鍵問題愈來愈不是美國的意圖，而是美國是否有能力維持承諾的軍事存在。

日本前駐美官員辰巳由紀表示，美日同盟雖仍被東京稱為國防政策基石，但如今「幾乎只剩口頭說法」。日本愈來愈認為，自己正帶頭串聯一群同樣擔心美國長期承諾的盟友。

另一名外交官指出，伊朗戰爭對美軍造成壓力，也持續消耗未來若與中國衝突時可能需要的關鍵彈藥，使亞洲國家尋求替代安排更具急迫性。美國的承諾愈來愈有條件、交易色彩也更濃，令人質疑華府能否在多戰區危機中維持所宣稱的印太優先。

這股趨勢也可能讓北京有機可乘。中國外交部長王毅目前正在首爾訪問。美國前駐中國大使伯恩斯表示，北京長期試圖離間美國與南韓、日本，川普此時批評南韓領導層，可能讓王毅有機會進一步擴大華府與首爾之間的裂痕。

精華 FAQ

  • 因為他縮減美韓軍演、又表示將與金正恩會面，讓盟友擔心美國在印太的承諾不再穩定。各國開始懷疑，自己是否也可能像南韓一樣，因華府政策轉向而受影響。

  • 報導指出，雖然美國軍事科技仍具優勢，但盟友認為不能只依賴美國保護傘。已採用美制系統的國家多半不會立刻轉向，卻會提高自身防衛投資，長期降低風險。

  • 美國若在多戰區同時承受壓力，將削弱其在印太維持軍事存在的能力，也可能消耗對抗中國所需彈藥。北京因此可能藉機離間美國與南韓、日本，擴大盟友間裂痕。

南韓 川普 北韓

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