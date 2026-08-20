美宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子 ICC稱川政府「破壞法治」

美國川普政府18日宣布，將國際刑事法院的日籍院長赤根智子及資深審判律師塞耶列入制裁名單。(路透)

美國19日宣布制裁日本 籍國際刑事法院(ICC)院長赤根智子(Tomoko Akane)及另一名高階官員，成為川普政府打擊這個遭美國指控「政治化」國際司法機構的最新行動。

法新社報導，華府 也對塞內加爾籍國際刑事法院高級審判律師塞耶(Abdoulaye Seye)實施制裁。

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)聲明指出：「這些人士直接參與國際刑事法院調查、逮捕、拘留或起訴未同意接受國際刑事法院管轄權的國家政府官員。」不過，他沒有提供具體案例。

國際刑事法院19日反駁表示，美國的制裁措施「破壞法治」，稱「當司法人員依法行事而遭受威脅時，國際法律秩序本身就已面臨危險」。

國際刑事法院成立於2002年，負責起訴被控犯下最嚴重暴行及罪行的個人。當一國缺乏足夠的司法制度追究責任時，國際刑事法院則扮演最後一道司法防線的角色。

院長赤根智子曾任日本最高檢察廳檢察官，2018年起擔任ICC法官，2024年成為首位出任ICC院長的日本人。塞耶是ICC檢方資深審判律師，曾參與向內唐亞胡聲請逮捕令的檢方團隊，並已獲提名角逐ICC法官。日本政府對情勢加此發展表示遺憾。

美國並非建立國際刑事法院的國際條約締約國，但對其多名官員實施制裁，相關措施禁止遭制裁人士進入美國，也禁止他們透過美國金融體系進行交易。

這些制裁主要是因應國際刑事法院針對美國盟友以色列展開的調查。2024年，國際刑事法院因以色列在加薩(Gaza)戰爭行動，對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)發出逮捕令。

內唐亞胡在社群平台X發文，對美國的制裁措施表示讚許，並稱國際刑事法院是「袋鼠法庭」，以國際法語言包裝其濫權行為。

國際刑事法院所在地荷蘭則對美國制裁表示不滿。荷蘭外交部長柏倫琛(Tom Berendsen)表示，荷蘭「不贊同最新對國際刑事法院官員及工作人員的制裁…國際法院和仲裁機構必須能夠自由履行其職責」。

華府上月對國際刑事法院發起大規模外交攻勢，控稱法院「威脅」美國人，並呼籲盟友退出國際刑事法院。查德與委內瑞拉已宣布退出；國際刑事法院對這些退出行動表達關切，表示相關國家可能危及國際社會共同追求司法正義的努力。

魯比歐說：「川普政府的立場一直很明確，即國際刑事法院是一個腐敗且已嚴重政治化的超國家法院，惡意濫用權力並逾越自身職權。我們不會容忍它侵犯國家主權。」

4個人權組織上周在紐約法院控告美國總統川普，針對他制裁國際刑事法院的措施提出法律挑戰。這些組織表示，相關制裁阻礙戰爭罪的受害者尋求正義。