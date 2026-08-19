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川普稱年內打算會晤金正恩 金與正：我完全不知情

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統二任念茲在茲要與北韓領導人金正恩再見面，推動朝鮮半島和平。圖為川普總統2...
川普總統二任念茲在茲要與北韓領導人金正恩再見面，推動朝鮮半島和平。圖為川普總統2019年6月在板門店與金正恩的歷史性會面。(路透)

川普總統表示，他打算今年稍後與北韓領導人金正恩會面。他同時提供對平壤核武庫的最新評估，稱北韓「擁有57枚威力非常強大的核武」。川普沒有透露可能與金正恩會面的日期或地點。但北韓則否認有此會面，金正恩的妹妹金與正聲明稱：「兩位領導人關係依然良好；但美國對朝鮮民主主義人民共和國的敵對政策未變。」

川普19日在帶領記者參觀白宮新直升機停機坪時，談到他與金正恩的關係，對美國和全世界來說都是資產。川普說：「你知道嗎？我和他相處融洽，這是非常好的事，不是壞事。」

川普表示，北韓本來就不該被允許擁有核武器，「他們根本不該允許這種情況發生。如果我是總統，絕不允許。但他已經擁有了。」川普也暗示，只要美國有強而有力的領導，就管得住金正恩；他說：「只要我們有聰明的總統，他就不會有事。」

華盛頓郵報報導，川普指北韓擁有57枚核彈頭的說法，與先前廣泛報導的估計數字相符，但比美國政府的公開聲明更具體。據信，2018年川普與金正恩首次峰會後，北韓核武庫已顯著擴充。

白宮沒有立即證實川普與金正恩會面的計畫。預計川普11月中旬將參加在中國深圳舉行的亞太經合組織(APEC)年度峰會。

川普16日表示，他已指示國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)「大幅減少」與南韓聯合軍事演習，理由是他與金正恩「關係非常好」。19日，川普重申他縮減演習規模，部分原因是因為與金正恩的友好關係。

「我不喜歡我們進行這些其實是針對北韓的大規模軍事演習，」川普說：「我與他(金正恩）關係友好，卻要演習；而且我認為至少兩年半內不會發生任何事；不會在我身上發生。我認為不會發生任何事。」

與以往美國總統相比，川普對金正恩採取私交策略；川普第一任期內，與金正恩見了三次；2018年在新加坡，2019年在河內，同年稍晚在朝鮮半島非軍事區。但這些外交努力並未達成任何限制北韓核計畫的協議。

伊朗戰爭似乎更強化了金正恩的觀點，那就是：快速發展核武，對北韓政權的存續至關重要。斯德哥爾摩國際和平研究所6月估計，「北韓可能已組裝約60枚核彈頭，並擁有至少可以再製造30枚核彈頭的裂變材料。」

法新社報導，金與正19日聲明：「關於近日來自華府、有關北韓與美國領導人之間聯繫的消息，我對此完全不知情，而且這很可能是我們最高領導階層的外交政策中，我唯一不知道的事。」

針對川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，金與正表示「不值得評論」。

精華 FAQ

  • 川普表示打算今年稍後會晤金正恩，並稱北韓擁有57枚威力強大的核武，還暗示只要美國領導人夠強，就能管得住金正恩。

  • 金與正聲明稱，她對華府流出的相關消息完全不知情，並表示美國對北韓的敵對政策沒有改變，因此否認外界所稱會面計畫。

  • 文章指出川普一再強調與金正恩關係良好，並以此為由縮減對南韓聯合軍演；但過去三次川金會都未能換來限制北韓核計畫的協議。

金與正 金正恩 川普

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