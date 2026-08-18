拿美韓軍演施壓 川普不滿3500億美元投資拖太久 官員：談判史上最慢

美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）於2025年10月29日，在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會面。（路透）

美國總統川普 16日重提第一任期時曾發出的威脅，指示國防部長赫塞斯 大幅縮減原定與南韓 舉行的聯合軍事演習，理由是南韓未協助伊朗實現非核化。但3名知情人士透露，川普決定縮減美韓軍演，部分原因是對韓方履行3500億美元投資承諾的進度感到不滿。

知情人士表示，南韓2025年承諾在美國投資3500億美元，但川普此次威脅，也源自政府內部普遍對首爾在經濟議題上的不滿。川普政府官員認為，南韓政府正在拖延履行承諾。此外，南韓監管機構6月對美國電商公司酷澎（Coupang）處以超過4億美元罰款，也招來美方不滿。

美國協助保護南韓，但川普攻擊伊朗時，南韓沒有迅速伸出援手，讓他耿耿於懷。川普17日在橢圓辦公室向記者談話時，將此形容為「公平」問題。

川普說：「我最近打電話給南韓總統，我說，『你願不願意幫我們一點忙，我們對付伊朗不需要幫忙，但如果你願意，就幫我們對付伊朗』，他說，『不了，謝謝』，我就說，『你什麼意思？我們有3.9萬名軍人在那裡，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，而你們卻不願意在伊朗一場非常容易的軍事行動中幫我們？這很奇怪。』」

川普說：「那麼，我們為什麼要幫助你們？」

不過，川普最新的威脅凸顯他傾向將各國與美國的經濟和安全關係混為一談，一方面的不滿也會影響他對另一方面的評估。一名知情人士表示：「總統喜歡籌碼。你必須願意使用籌碼，才能獲得籌碼，而川普就是這麼做。」

曾在前總統布希政府擔任國家安全會議亞洲事務主任、現任戰略暨國際研究中心（CSIS）南韓事務主席的車維德（Victor Cha）表示：「我認為部分原因在於，南韓把這件事當成一般投資，也就是說，他們希望在宣布之前，把所有細節都確認妥當，但川普政府的運作方式根本不是這樣。」

川普也經常宣揚外國近20兆美元的對美投資承諾，視為第二任期代表性成就，並經常與他聲稱前總統拜登爭取到的少得多的金額相比。一名知情人士透露，美國商務部長盧特尼克17日與南韓產業通商部長金正官舉行事先安排好的會議，討論相關投資。另一名知情人士也證實這場會議。美國商務部沒有立即提供會議內容摘要。

美國與南韓70多年來每年都舉行聯合演習，以嚇阻北韓威脅，今年的演習於17日展開。不過，川普自第一任期便質疑美韓軍演的價值，批評演習成本高昂，且對北韓及他的「朋友」金正恩造成不必要的挑釁。此外，川普2025年與南韓進行貿易談判時，也曾談及駐軍問題，指責南韓在美軍保護上「搭便車」。

一名了解韓方看法的人士表示，「川普似乎只是因為南韓對他要求在荷莫茲海峽提供支援的反應冷淡，而想要敲打南韓」，並稱川普的宣布是為了「透過談論北韓以及川普與金正恩的良好關係來掩飾這一點」。

儘管如此，川普對投資問題的不滿仍籠罩著美韓關係。3500億美元投資承諾中，有1500億美元預留用於造船合作，但南韓尚未宣布其餘2000億美元將如何投資。另一名了解美方談判情況的人士指出，與南韓的談判進展比川普政府官員預期更慢，目前仍未敲定。這名人士說：「他們是有史以來談判最慢的人。」