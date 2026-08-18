川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗

美國總統川普17日在白宮橢圓辦公室接見救生員威廉斯（Ryder Williams）時發表談話。（美聯社）

美國白宮數周來一直表示，伊朗 已接近簽署一項核協議，而阿曼可能有助於重新開放荷莫茲海峽 。但協議遲遲未能達成，美國總統川普 對僵局感到不滿，促使他17日威脅轟炸阿曼，聲稱該國可能正在阻礙協議達成。

華爾街日報報導，川普在白宮橢圓辦公室受訪時，沒有具體說明阿曼官員做了什麼引發他的憤怒。川普說：「我不認為他們表現得很好，但我們會非常輕易地處理他們，就像我們處理其他人一樣。」川普當天稍早接受福斯新聞首席外交事務記者英斯特（Trey Yingst）電話訪問時還警告，在荷莫茲海峽緊張局勢之際，如果阿曼擋路，美國將「把這個國家炸個稀巴爛」。

阿曼只是最新一個在川普看來，沒有做更多事情協助結束美國與以色列共同發動的伊朗衝突，而招致他怒火的國家。川普16日下令縮減美韓聯合軍事演習，因為首爾不願協助撬開荷莫茲海峽；他也曾抱怨英國和西班牙等歐洲盟友沒有做足夠的事情對抗伊朗，延續數十年來對盟友「從美國拿得多、付出得少」的不滿。

阿曼南面與荷莫茲海峽接壤，正與伊朗談判，以允許更多商業船隻通過這條水道。川普政府內部已就如何處理阿曼展開激烈辯論，美方官員表示，目前阿曼扮演的角色並不明朗，與伊朗的談判正在取得進展，可能緩解全球能源市場壓力及美國國內高油價。但政府內部仍擔心，阿曼可能協助伊朗促成一項對德黑蘭更有利的核協議，加劇川普的憤怒。

官員表示，一些資深幕僚私下指責阿曼表裡不一，主要站在伊朗一邊，而非尋求美伊之間所能達成的最佳協議。另一些人則認為，阿曼與伊朗長期以來的關係有利於調解進程，並主張川普正試圖將未能達成核協議的責任歸咎於阿曼，把阿曼當成代罪羔羊。

美國官員也擔心，伊朗與阿曼的協議可能鞏固德黑蘭對海峽的控制，並指出川普偏好全面重新開放這條通道，戰前全球五分之一的石油和能源經由這裡運輸。阿曼駐華盛頓大使館沒有回應置評請求。

美國外交關係協會中東議題資深研究員庫克（Steven Cook）表示，伊朗正施壓阿曼加入這項聯合計畫，讓方案具有合法跨海峽計畫的表象。庫克說：「川普的威脅只會讓認為美方進一步示弱的伊朗更加大膽。」