我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

川普對北韓示好、對伊朗動武 學者：差在有沒有核武

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對擁有核武的北韓，以及尚未跨越核武門檻的伊朗，美國總統川普(右)採取截然不同的...
面對擁有核武的北韓，以及尚未跨越核武門檻的伊朗，美國總統川普(右)採取截然不同的策略。圖為川普2018年6月12日在新加坡與北韓領人金正恩交談。(美聯社)

川普總統日前在社群媒體公開讚揚北韓領導人金正恩，並下令國防部長赫塞斯降低美軍參與年度美韓軍演的程度。紐約時報分析，此舉釋出川普有意重啟與平壤對話的訊號。

五角大廈周一表示，正積極執行川普的指示，但未說明美軍將如何調整這場為期11天的演習。川普同日在橢圓形辦公室為這項決定辯護，強調自己正讓局勢更安全。他說金正恩一直很尊重他，「我了解他，他也了解我」。

川普在第一任期內曾二度與金正恩行面對面會談，宣稱兩人「關係良好」，但他的外交努力並沒有在北韓非核化議題上取得實質進展。據估計，北韓目前擁有大約60枚核彈頭，也已具備可打擊美國本土的飛彈能力，這正是川普曾誓言要消除的安全威脅。

川普對金正恩展開的魅力攻勢，與他對伊朗的強硬姿態形成鮮明對比。美軍2025年6月轟炸伊朗核設施後，伊朗的鈾庫存被埋在瓦礫下。但專家質疑，川普遏制伊朗核計畫的努力是否也將無功而返，尤其他近期似乎更關心讓荷莫茲海峽恢復通航。

喬治華盛頓大學學者Robert Litwak指出，川普處理伊朗和北韓「兩個流氓國家」的方式存在驚人反差，美國與「還沒有跨過核武門檻」的伊朗交戰，但卻極力安撫一個已能以核武瞄準美國本土的北韓獨裁者。

喬治城大學教授Victor D. Cha認為，川普正朝向兩個相反方向前進，對擁有核武的北韓採取務實談判，對伊朗卻採取絕對強硬的立場。他警告，伊朗戰事可能讓北韓更相信，發展核武是能免遭軍事攻擊的保障。

前國務院外交官Joel S. Wit示警，另一場川金會恐成為災難。如今的金正恩並無意改善與美國的關係，而是決心鞏固核武、派兵赴烏克蘭支援俄羅斯，並持續威脅南韓。

南韓拒絕加入對伊朗的戰爭，令川普不悅。他也對首爾遲遲未能兌現白宮認定的3500億美元投資承諾，感到惱怒，相關投資項目包括造船，以及三星擴建德州晶片廠。

精華 FAQ

  • 川普公開讚揚金正恩，並要求國防部長降低美軍參與美韓年度軍演的程度，顯示他可能想重啟與平壤對話，延續過去以個人關係推動外交的作法。

  • 學者認為川普對兩國的處理方式形成強烈反差：對已擁核且能威脅美國本土的北韓傾向務實安撫，對尚未跨過核門檻的伊朗則採取軍事打擊與高壓路線。

  • 專家警告，若伊朗因核計畫遭到軍事攻擊，北韓可能更堅信擁有核武才能避免被打擊，反而強化其鞏固核武、威懾南韓與牽制美國的決心。

北韓 伊朗 川普

上一則

川普對加拿大50%關稅周三生效？華爾街料會收手 Kalshi估45%會上路

下一則

川普為金正恩縮減美韓軍演？學者批：北韓不會放棄核武 也沒有和平獎

延伸閱讀

川普縮減美韓軍演規模 稱金正恩已回應對話要求

川普縮減美韓軍演規模 稱金正恩已回應對話要求
南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗
川普、金正恩「關係很好」讓美與南韓同盟關係緊張

川普、金正恩「關係很好」讓美與南韓同盟關係緊張
川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事