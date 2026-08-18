川普對北韓示好、對伊朗動武 學者：差在有沒有核武

面對擁有核武的北韓，以及尚未跨越核武門檻的伊朗，美國總統川普(右)採取截然不同的策略。圖為川普2018年6月12日在新加坡與北韓領人金正恩交談。(美聯社)

川普 總統日前在社群媒體公開讚揚北韓 領導人金正恩，並下令國防部長赫塞斯降低美軍參與年度美韓軍演的程度。紐約時報分析，此舉釋出川普有意重啟與平壤對話的訊號。

五角大廈周一表示，正積極執行川普的指示，但未說明美軍將如何調整這場為期11天的演習。川普同日在橢圓形辦公室為這項決定辯護，強調自己正讓局勢更安全。他說金正恩一直很尊重他，「我了解他，他也了解我」。

川普在第一任期內曾二度與金正恩行面對面會談，宣稱兩人「關係良好」，但他的外交努力並沒有在北韓非核化議題上取得實質進展。據估計，北韓目前擁有大約60枚核彈頭，也已具備可打擊美國本土的飛彈能力，這正是川普曾誓言要消除的安全威脅。

川普對金正恩展開的魅力攻勢，與他對伊朗 的強硬姿態形成鮮明對比。美軍2025年6月轟炸伊朗核設施後，伊朗的鈾庫存被埋在瓦礫下。但專家質疑，川普遏制伊朗核計畫的努力是否也將無功而返，尤其他近期似乎更關心讓荷莫茲海峽恢復通航。

喬治華盛頓大學學者Robert Litwak指出，川普處理伊朗和北韓「兩個流氓國家」的方式存在驚人反差，美國與「還沒有跨過核武門檻」的伊朗交戰，但卻極力安撫一個已能以核武瞄準美國本土的北韓獨裁者。

喬治城大學教授Victor D. Cha認為，川普正朝向兩個相反方向前進，對擁有核武的北韓採取務實談判，對伊朗卻採取絕對強硬的立場。他警告，伊朗戰事可能讓北韓更相信，發展核武是能免遭軍事攻擊的保障。

前國務院外交官Joel S. Wit示警，另一場川金會恐成為災難。如今的金正恩並無意改善與美國的關係，而是決心鞏固核武、派兵赴烏克蘭支援俄羅斯，並持續威脅南韓。

南韓拒絕加入對伊朗的戰爭，令川普不悅。他也對首爾遲遲未能兌現白宮認定的3500億美元投資承諾，感到惱怒，相關投資項目包括造船，以及三星擴建德州晶片廠。