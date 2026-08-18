不滿南韓拒對付伊朗 川普突令大砍軍演：不想向北韓釋錯誤訊號

美國與南韓17日舉行為期10天的聯合演習，演習項目由44項縮減為14項，川普表示不想因此向北韓傳遞錯誤訊息。圖為美軍與南韓今年3月舉行的渡河演習。（路透）

美國與南韓 年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」17日舉行前幾小時，川普總統突然發文，表示已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓 領導人金正恩「關係非常好」，軍演恐向北韓傳遞錯誤訊號；川普還表明不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作對付伊朗 。

川普17日在白宮答覆記者詢問時表示，北韓領導人金正恩已有所回應，但川普並未進一步說明內容。

美韓8月17日至27日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，演習將因應北韓軍事能力變化，把無人機、全球定位系統干擾、電子戰及網路攻擊納入主要訓練內容。

但川普在演習啟動之際發文表示，「由於我和北韓領導人金正恩關係非常好，我很久以前就不滿美國同意與南韓舉行聯合軍演」。

川普說，演習所費不貲，絕大部分由美國埋單，還向北韓釋出完全不恰當且充滿敵意的訊號，「只要川普當總統，北韓這個國家就不構成威脅，也保持尊重」。

川普說：「考量到現在來不及取消軍演，我已指示防長赫塞斯大幅縮減聯合軍演！」

隨後川普話鋒一轉表示：「雖然有點不相關，我最近詢問南韓總統是否願意加入美國，一同推動伊朗去核化，他們回答『不了，謝謝』。」

南韓總統府青瓦台17日表示關注川普發布的訊息，將積極推動北韓與美國對話，「期待北韓與美國領導人的友好關係，進一步促成北韓與美國有意義對話，啟動推進朝鮮半島和平穩定相關討論。」

對於川普指責南韓不願加入對伊朗行動，青瓦台說：「政府一直積極參與國際社會有關促成伊朗停火及恢復荷莫茲海峽自由航行的討論，並考量朝鮮半島戰備態勢、國內法律程序等各項因素，正與美方密切討論具體軍事貢獻方案。」

南韓國防部發言人表示，軍演將依照既定行程進行。

北韓17日並未回應川普這項動作。美聯社指出，這並非川普首次試圖停止或縮減美韓軍演。他在第一任期內也曾突然宣布類似決定，並稱美韓軍演「挑釁」。平壤一向譴責美韓軍演是為入侵北韓所做的準備。

川普2018年在新加坡與金正恩會面後說，「我們將停止這些戰爭演習，這會替我們省下非常龐大的費用」。隔年美韓宣布縮減軍演規模。

川普第一任期曾三度會晤金正恩，第一次是2018年6月的新加坡會談，第二次是2019年2月在河內，第三次則是2019年6月在板門店。

川普15日突然在社群平台貼出一張他和金正恩2019年板門店會面舊照，自稱與金正恩「相處融洽」。川普曾提議2025年秋季亞洲行期間再次與金正恩會面，但北韓並未積極回應。

朝鮮日報10日報導，韓美軍方共同發布稱，17至27日舉行的UFS演習。UFS是以電腦模擬為基礎的指揮所演習(CPX)，同時也需投入實際兵力與裝備進行與之連動的韓美聯合野外機動演習。演習數量為14項，其數量上是歷史最低值；這項演習去年有44項。今年春季的「自由護盾(FS)」連動野外機動演習中，也將數量從去年的51項減至22項。

川普總統(右)15日突然貼出與北韓領導人金正恩(左)過去見面的合照，在美韓舉行演習之際，引起揣測。（美聯社）