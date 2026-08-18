我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

美伊60天停戰備忘錄到期 談判陷僵局 川普威脅要炸爛阿曼

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(前左)在法國總統馬克宏(前右)等領袖見證下，今年6月17日在法國凡爾賽...
川普總統(前左)在法國總統馬克宏(前右)等領袖見證下，今年6月17日在法國凡爾賽宮簽下與伊朗停戰的備忘錄，期限60天，已經到期，但美伊協議仍未見突破。(取材自Truth Social@RealDonaldTrump)

60天前，川普總統在凡爾賽宮與法國總統馬克宏共進晚宴時，簽署與伊朗的諒解備忘錄，宣布美伊衝突即將邁向終結，白宮當時形容這將是促成荷莫茲海峽重啟並確保伊朗永遠無法擁核的「歷史性突破」。然而，60天停火於17日到期，戰爭不僅未停止，荷莫茲海峽依舊幾乎關閉，核計畫實質談判從未展開；美國恢復封鎖伊朗港口，德黑蘭要求的讓步遭美方拒絕，白宮公開否認備忘錄中的多項承諾。此外，川普17日受訪時揚言轟炸阿曼，因為伊朗與阿曼協商荷莫茲海峽航運管理權。

川普17日接受「福斯新聞」採訪時，要求伊朗「舉起白旗投降」，強調「我沒有時間表，我並不著急，期中選舉與我的想法無關」。 

川普表示，如果阿曼「礙事」，美國將「把他們炸個稀巴爛」。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmaeil Baghaei)表示，伊朗與阿曼就船隻通過荷莫茲海峽的路線圖達成共識，雙方正敲定聯合聲明細節；船隻從靠近伊朗的航線進入、經阿曼方向離開，過渡期免收通行費。

美聯社報導，聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)呼籲美伊恢復和談、「緩和措辭」，強調衝突沒有軍事解方。

美伊當初簽訂諒解備忘錄時，原訂在兩個月內將臨時停火談成廣泛的核問題解決辦法，但此窗口如今已關閉。

戰爭依然持續，荷莫茲海峽形同封閉，白宮公開否認備忘錄中的多項承諾，包括至少3000億元的伊朗重建計畫、石油出口制裁豁免，以及伊朗與阿曼討論海峽管理等。

民調顯示，戰事拖延侵蝕川普的支持基礎。

經濟學人(Economist)與YouGov上周民調顯示，川普在共和黨受訪者中的支持率降至79%，創下連任以來新低；死忠支持者的比例暴跌20個百分點降至48%。

華盛頓郵報報導與益普索(Ipsos)民調則發現，僅15%美國人「強烈」認可川普施政表現，創新低。

馬利斯特大學(Marist University)民調研究所所長米林戈夫(Lee Miringoff)指出，「對許多選民而言，伊朗戰爭與經濟息息相關，人們感覺參戰理由不明、進展不清，也不知如何脫身。」

曾參與2015年伊朗核談的中東研究所(Middle East Institute)研究員艾爾(Alan Eyre)直言，伊朗戰爭已從軍事行動轉為經濟施壓，但痛苦多由伊朗人民承受，難以迫使德黑蘭政權讓步，而「美國沒有好的選擇，這場戰爭摧毀了一個複雜的體系，再也回不到2月28日之前的狀態」。

精華 FAQ

  • 停火期限到期後，戰爭並未結束，荷莫茲海峽依舊幾乎關閉，核計畫實質談判也未展開。美國恢復封鎖伊朗港口，並否認多項原先承諾，使局勢再度僵化。

  • 川普要求伊朗「舉起白旗投降」，並表示自己沒有時間表、不急於解決。他還警告，如果阿曼在海峽航運安排上「礙事」，美國就會把阿曼「炸個稀巴爛」。

  • 民調顯示，戰事拖延正在侵蝕川普支持度，尤其在共和黨選民與一般美國人之間都出現下滑。分析人士指出，許多選民不清楚參戰理由、進展與退場方式，因而產生疑慮。

川普 美伊 伊朗

上一則

不滿南韓拒對付伊朗 川普突令大砍軍演：不想向北韓釋錯誤訊號

延伸閱讀

川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說

川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說
美伊停火破局 伊朗放話將突破美國海上封鎖 川普還剩什麼選項？

美伊停火破局 伊朗放話將突破美國海上封鎖 川普還剩什麼選項？
60天談判期屆滿美伊分歧未解 川普稱不尋求延長

60天談判期屆滿美伊分歧未解 川普稱不尋求延長
荷莫茲難回戰前狀態 伊朗阿曼將達成協議 川普6月協議埋苦果

荷莫茲難回戰前狀態 伊朗阿曼將達成協議 川普6月協議埋苦果

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事