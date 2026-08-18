美伊60天停戰備忘錄到期 談判陷僵局 川普威脅要炸爛阿曼

川普總統(前左)在法國總統馬克宏(前右)等領袖見證下，今年6月17日在法國凡爾賽宮簽下與伊朗停戰的備忘錄，期限60天，已經到期，但美伊協議仍未見突破。(取材自Truth Social@RealDonaldTrump)

60天前，川普 總統在凡爾賽宮與法國總統馬克宏共進晚宴時，簽署與伊朗 的諒解備忘錄，宣布美伊 衝突即將邁向終結，白宮當時形容這將是促成荷莫茲海峽重啟並確保伊朗永遠無法擁核的「歷史性突破」。然而，60天停火於17日到期，戰爭不僅未停止，荷莫茲海峽依舊幾乎關閉，核計畫實質談判從未展開；美國恢復封鎖伊朗港口，德黑蘭要求的讓步遭美方拒絕，白宮公開否認備忘錄中的多項承諾。此外，川普17日受訪時揚言轟炸阿曼，因為伊朗與阿曼協商荷莫茲海峽航運管理權。

川普17日接受「福斯新聞」採訪時，要求伊朗「舉起白旗投降」，強調「我沒有時間表，我並不著急，期中選舉與我的想法無關」。

川普表示，如果阿曼「礙事」，美國將「把他們炸個稀巴爛」。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmaeil Baghaei)表示，伊朗與阿曼就船隻通過荷莫茲海峽的路線圖達成共識，雙方正敲定聯合聲明細節；船隻從靠近伊朗的航線進入、經阿曼方向離開，過渡期免收通行費。

美聯社報導，聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)呼籲美伊恢復和談、「緩和措辭」，強調衝突沒有軍事解方。

美伊當初簽訂諒解備忘錄時，原訂在兩個月內將臨時停火談成廣泛的核問題解決辦法，但此窗口如今已關閉。

戰爭依然持續，荷莫茲海峽形同封閉，白宮公開否認備忘錄中的多項承諾，包括至少3000億元的伊朗重建計畫、石油出口制裁豁免，以及伊朗與阿曼討論海峽管理等。

民調顯示，戰事拖延侵蝕川普的支持基礎。

經濟學人(Economist)與YouGov上周民調顯示，川普在共和黨受訪者中的支持率降至79%，創下連任以來新低；死忠支持者的比例暴跌20個百分點降至48%。

華盛頓郵報報導與益普索(Ipsos)民調則發現，僅15%美國人「強烈」認可川普施政表現，創新低。

馬利斯特大學(Marist University)民調研究所所長米林戈夫(Lee Miringoff)指出，「對許多選民而言，伊朗戰爭與經濟息息相關，人們感覺參戰理由不明、進展不清，也不知如何脫身。」

曾參與2015年伊朗核談的中東研究所(Middle East Institute)研究員艾爾(Alan Eyre)直言，伊朗戰爭已從軍事行動轉為經濟施壓，但痛苦多由伊朗人民承受，難以迫使德黑蘭政權讓步，而「美國沒有好的選擇，這場戰爭摧毀了一個複雜的體系，再也回不到2月28日之前的狀態」。