談判卡關 爆川普直接找幕後伊朗軍方 反被伊斥「幻覺」

美方研判掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪。(路透)

華府政治新聞網Axios 16日引述多名知情人士透露，美伊5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普 政府質疑伊朗 負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇，不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找到同時受美伊信任的伊拉克 庫德自治區領導人巴薩尼(Nechirvan Barzani)祕密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪(Ahmad Vahidi)建立一條直通伊朗軍方的祕密渠道。

川稱溝通暢通 要求投降

川普總統17日則稱，美方與伊朗伊斯蘭革命衛隊官員之間存在祕密溝通管道，並要求伊朗「舉起白旗投降」。

伊朗革命衛隊方面隨即予以駁斥，稱川普的說法是「幻覺」。

針對上述報導，川普17日在接受福斯新聞頻道(Fox News)訪問時說，儘管伊朗方面「公開表現出對抗」，但美國與伊朗革命衛隊官員的「私下溝通管道仍然保持暢通」。

他稱，雖然伊朗在巨大壓力下是「很好的撲克牌玩家」，但伊朗應該「舉起白旗投降」。川普表示，他在解決伊朗戰事上的考量「與美國期中選舉無關」。他並未對伊朗設定新的最後期限，「我沒有時間表，我不急」。

伊朗稱心理戰 暴美絕望

伊朗革命衛隊發言人穆赫比(Mohebbi)17日發表聲明說，革命衛隊官員並未與美國方面透過祕密管道對話，「川普的謊言僅僅是他因戰爭失敗和絕望而產生的幻覺和噩夢」。伊朗外交部發言人巴加埃(Esmaeil Baghaei)當天早些時候在例行記者會上也駁斥美國媒體Axios有關伊朗革命衛隊透過非正式管道與美方接觸的報導，並強調伊朗決策機構在談判立場上「前所未有地團結」。「這種媒體炒作是一種心理戰，旨在製造伊朗決策層內部存在分歧的假象，這暴露了美方的『絕望』心態。」巴加埃說。

Axios新聞網站16日報導，美國官員繞過伊朗談判代表，與伊朗革命衛隊領導層取得聯繫，雙方聯繫的中間人是伊拉克庫德自治區主席內巴薩尼。

據報導，這凸顯美伊談判的一大難題，華府甚至無法確定伊朗真正由誰拍板。儘管美伊雙方6月一度達成諒解備忘錄，卻迅速破局，讓川普政府意識到，無論現在或未來重啟談判，必須確保對方握有實權，並找到雙方都信任的中間人。

談判代表實權 引美懷疑

美伊4月8日停火後數日，雙方在巴基斯坦啟動談判。5月初，白宮一度認為協議近在眼前，但伊朗超過十天未回覆，美方因此開始懷疑，卡利巴夫與阿拉奇並沒有最終決策權，甚至可能遭革命衛隊否決。

5月10日，時任美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)在川普與副總統范斯同意下，致電庫德自治區領導人巴薩尼，希望借助他與伊朗高層的人脈，直接聯繫革命衛隊司令瓦希迪。巴薩尼早年曾居住伊朗、就讀德黑蘭大學，能說流利波斯語，也與多名革命衛隊高層私交甚篤。

加巴德希望釐清，瓦希迪與革命衛隊是否支持巴基斯坦峰會談判內容，還是另有條件。巴薩尼答應協助，堅持直接與瓦希迪通話。

5月14日，一名革命衛隊官員帶著加密電話前往庫德自治區首府阿比爾(Erbil)的辦公室。通話中，瓦希迪明確表示支持伊朗談判代表，並稱這也是革命衛隊的立場，「我們希望透過談判解決這場危機」。巴薩尼隨即回報加巴德，再由她向白宮轉達。

見面地點未定 密談流局

收到這項回覆後，川普政府進一步提議，由巴薩尼在阿比爾主持美伊高層祕密會談。伊朗並未直接拒絕，但擔心以色列情報網絡在伊拉克庫德地區活動頻繁，代表團可能在往返途中或當地遭暗殺，這場密談最終未能成行。

目前巴基斯坦與卡達仍持續在美伊之間傳話，但談判未見重大突破。部分知情人士認為，巴基斯坦刻意釋出較實際情況樂觀的訊息，希望營造談判動能、打破僵局。巴薩尼近期也再度向白宮表達願意協助重啟談判。

然而，歷經四任美國總統中東顧問的麥格克(Brett McGurk)直言，真正癥結並非斡旋者，而是伊朗對荷莫茲海峽的政策，「短期內不太可能改變」。

庫德自治區領導人巴薩尼去年11月在伊拉克。(路透)

國家情報總監加巴德今年5月未卸任時，曾獲授權與伊朗建立祕密溝通管道。(美聯社)