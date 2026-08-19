庫許納會內唐亞胡 推加薩和平路線圖 以色列未全面承諾

川普總統中東特使庫許納今年2月在華府國會聆聽川普的國情咨文。(路透)

哈瑪斯同意美國最新加薩 停火提案，但以色列 總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)17日在與美方談判代表庫許納(Jared Kushner)的馬拉松會談後，仍未明確承諾撤出加薩60%占領區，加上以色列堅持哈瑪斯須先解除武裝才啟動重建，成為協議主要障礙。

美聯社報導，庫許納17日與內唐亞胡舉行馬拉松式會談，但加薩停火協議的前景仍不明朗，官員雖表達審慎樂觀，但以色列對美國最新提案並未做出具體承諾。此次會談幾天前，內唐亞胡已拒絕了美國支持、以推動停火協議為目標的15點路線圖，表示哈瑪斯不解除武裝，就不撤軍。

據相關人士透露，英國前首相布萊爾(Tony Blair)與美國創設的「和平理事會」(Board of Peace)主任穆拉狄諾夫(Nickolay Mladenov)也參與了與內唐亞胡的會談。內唐亞胡辦公室表示，會談「深入且具建設性」。以色列與和平理事會同意成立兩個工作小組，一個負責加薩的解除武裝與非軍事化，另一個則負責加薩的公共衛生議題。

官員表示，「以色列方面願意給這項計畫一個機會，現在就看哈瑪斯是否真的打算遵守承諾。」至於被問及以色列是否已承諾美國的加薩計畫時，穆拉狄諾夫的發言人表示，「仍在討論」。

川普女婿庫許納16日則先在開羅與哈瑪斯新領袖哈雅(Khalil al-Hayya)就解除武裝問題會面，埃及、卡達與土耳其等調解國官員也出席會議。哈瑪斯官員表示，哈瑪斯領袖要求以色列停止對加薩的攻擊，並在開始執行協議前，撤至劃分該領土的所謂「黃線」以東，目前以色列部隊已越過該線，控制約60%的加薩領土。內唐亞胡5月曾表示，下一步是將控制範圍擴大至70%，「從各個方向強化對哈瑪斯的包圍」。

包括沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國在內等國家，16日譴責以色列拒絕路線圖。聲明指出，以色列「現在必須為阻礙加薩和平努力承擔責任」，其他簽署國包括約旦、巴基斯坦、印尼及停火調解國。各國外交部長也呼籲和平理事會與美國採取「立即且具體的措施」，防止任何一方阻礙計畫執行。

根據路線圖，哈瑪斯將把武器交給負責監督該領土日常運作的巴勒斯坦技術官僚委員會，但哈瑪斯則將交出重型武器與建立巴勒斯坦國掛鉤，而路線圖當中包含的「建立通往巴勒斯坦自決與建國的可信途徑」也被以色列拒絕。

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