我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普民調創第2任期新低 路透：僅33%支持

李維特因不滿留欺敵機辭職？白宮：她根本沒去

庫許納：加薩和平計畫 最快30天內展開

中央社／耶路撒冷17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統特使庫許納（左二）17日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」解除武裝，...
川普總統特使庫許納（左二）17日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」解除武裝，以及加薩和平計畫，最快可望在一個月內展開。圖為庫許納與埃及總統16日在埃及會面。（路透）

川普總統特使庫許納（Jared Kushner）今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）解除武裝，以及加薩（Gaza）和平計畫，最快可望在一個月內展開。

法新社報導，庫許納會晤以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）後受訪表示：「我們最快30天內就可能看到進展，希望清出一些武器，也希望將一些地道填平。」

以色列官員表示，庫許納與內唐亞胡同意，由1名美軍將領查證哈瑪斯解除武裝的進度。內唐亞胡堅持在此之前，以色列不會自加薩撤軍。

內唐亞胡目前面臨艱困的連任之路。他先前公開拒絕美國為加薩和平規畫的進程，上述共識則是川普政府為安撫以色列所做的最新嘗試。

庫許納是川普女婿，也是內唐亞胡多年家族友人。他在埃及與哈瑪斯罕見地直接會談，隨後於耶路撒冷與內唐亞胡會面。哈瑪斯先前已公開承諾支持這項和平計畫。

以色列高層官員表示，庫許納與內唐亞胡「同意在哈瑪斯於加薩全境解除武裝前，加薩走廊（Gaza Strip）不會進行重新部署或重建工程」。

這名官員說：「雙方也同意，加薩走廊去軍事化的第一步，是要求哈瑪斯交出武器，並在一名美軍將領監督下進行銷毀。」

哈瑪斯7月30日同意的路線圖指出，武器銷毀作業將由「國際穩定部隊」（International Stabilization Force）監督；這支新部隊計畫在情勢趨於平靜後部署至加薩，由美軍將領傑佛斯（Jasper Jeffers）領軍。

哈瑪斯先前承諾將武器交給新的巴勒斯坦治理機構，不過內唐亞胡對此安排存疑，但川普視為一大突破。

負責執行協議的川普「和平理事會」（Board of Peace）一名官員表示，「所有回收武器都將徹底銷毀，無法再使用」；此外，以色列仍「保有完整自衛權」。

這名官員說：「如果哈瑪斯訴諸恐怖主義、暴力，或企圖重新武裝，以色列將保有採取相應行動的權利。」

消息人士透露，庫許納在會談中要求哈瑪斯證明確實放棄武器，並放棄未來在巴勒斯坦領土治理中扮演任何角色。

哈瑪斯官員表示，由新領導人哈雅（Khalil al-Hayya）代表的哈瑪斯已告訴庫許納，將致力落實加薩計畫，並希望向內唐亞胡施壓。

內唐亞胡是以色列在任最久的總理，不過10月27日爭取連任面臨嚴峻挑戰。最近他益發忤逆川普的想法，先前競選時，他還曾強調獲得川普支持。

川普決定停止對伊朗的戰爭，轉而與德黑蘭神權領袖尋求和解，內唐亞胡對此也明確表達不滿。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）會晤庫許納，發表的談話則較正面。他讚揚和平理事會「致力為以色列、加薩及整個區域，確保更光明、更安全的未來」。

根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部數據，自去年10月10日雙方停火生效以來，以色列的行動已造成至少1265名巴勒斯坦人喪生；聯合國認為這項數據可信。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他表示，哈瑪斯解除武裝與加薩和平計畫最快可能在30天內看到進展，目標包括清除部分武器、填平一些地道，顯示美方正加速推動落實。

  • 以色列官員稱，雙方同意由1名美軍將領查證哈瑪斯解除武裝的進度；若武器回收完成，將徹底銷毀，避免再次被使用。

  • 內唐亞胡堅持在哈瑪斯未完全去軍事化前，以色列不會自加薩撤軍，也不同意先行重建；他對哈瑪斯把武器交給新巴勒斯坦治理機構的安排仍抱持懷疑。

加薩 庫許納 內唐亞胡

上一則

港媒：赫塞斯惹惱川普快丟官 柯伯吉曾向中方稱「台灣非核心利益」

下一則

美軍神盾艦「班福德號」被爆在南海故障漂流4天 連廁所都無法用

延伸閱讀

推進加薩和平計畫 傳庫許納會晤哈瑪斯新領導人

推進加薩和平計畫 傳庫許納會晤哈瑪斯新領導人
挽救加薩停火僵局 川婿庫許納先後會以哈領袖

挽救加薩停火僵局 川婿庫許納先後會以哈領袖
內唐亞胡拒絕加薩方案 和平理事會：唯一可行之路

內唐亞胡拒絕加薩方案 和平理事會：唯一可行之路
加薩和平計畫難推 凸顯美以分歧嚴重　

加薩和平計畫難推 凸顯美以分歧嚴重　

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」