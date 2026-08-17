庫許納：加薩和平計畫 最快30天內展開

川普總統特使庫許納（左二）17日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」解除武裝，以及加薩和平計畫，最快可望在一個月內展開。圖為庫許納與埃及總統16日在埃及會面。（路透）

川普總統特使庫許納 （Jared Kushner）今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）解除武裝，以及加薩 （Gaza）和平計畫，最快可望在一個月內展開。

法新社報導，庫許納會晤以色列總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）後受訪表示：「我們最快30天內就可能看到進展，希望清出一些武器，也希望將一些地道填平。」

以色列官員表示，庫許納與內唐亞胡同意，由1名美軍將領查證哈瑪斯解除武裝的進度。內唐亞胡堅持在此之前，以色列不會自加薩撤軍。

內唐亞胡目前面臨艱困的連任之路。他先前公開拒絕美國為加薩和平規畫的進程，上述共識則是川普政府為安撫以色列所做的最新嘗試。

庫許納是川普女婿，也是內唐亞胡多年家族友人。他在埃及與哈瑪斯罕見地直接會談，隨後於耶路撒冷與內唐亞胡會面。哈瑪斯先前已公開承諾支持這項和平計畫。

以色列高層官員表示，庫許納與內唐亞胡「同意在哈瑪斯於加薩全境解除武裝前，加薩走廊（Gaza Strip）不會進行重新部署或重建工程」。

這名官員說：「雙方也同意，加薩走廊去軍事化的第一步，是要求哈瑪斯交出武器，並在一名美軍將領監督下進行銷毀。」

哈瑪斯7月30日同意的路線圖指出，武器銷毀作業將由「國際穩定部隊」（International Stabilization Force）監督；這支新部隊計畫在情勢趨於平靜後部署至加薩，由美軍將領傑佛斯（Jasper Jeffers）領軍。

哈瑪斯先前承諾將武器交給新的巴勒斯坦治理機構，不過內唐亞胡對此安排存疑，但川普視為一大突破。

負責執行協議的川普「和平理事會」（Board of Peace）一名官員表示，「所有回收武器都將徹底銷毀，無法再使用」；此外，以色列仍「保有完整自衛權」。

這名官員說：「如果哈瑪斯訴諸恐怖主義、暴力，或企圖重新武裝，以色列將保有採取相應行動的權利。」

消息人士透露，庫許納在會談中要求哈瑪斯證明確實放棄武器，並放棄未來在巴勒斯坦領土治理中扮演任何角色。

哈瑪斯官員表示，由新領導人哈雅（Khalil al-Hayya）代表的哈瑪斯已告訴庫許納，將致力落實加薩計畫，並希望向內唐亞胡施壓。

內唐亞胡是以色列在任最久的總理，不過10月27日爭取連任面臨嚴峻挑戰。最近他益發忤逆川普的想法，先前競選時，他還曾強調獲得川普支持。

川普決定停止對伊朗的戰爭，轉而與德黑蘭神權領袖尋求和解，內唐亞胡對此也明確表達不滿。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）會晤庫許納，發表的談話則較正面。他讚揚和平理事會「致力為以色列、加薩及整個區域，確保更光明、更安全的未來」。

根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部數據，自去年10月10日雙方停火生效以來，以色列的行動已造成至少1265名巴勒斯坦人喪生；聯合國認為這項數據可信。

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