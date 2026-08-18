縮減軍演／南韓3500億投資未到位 川普借題發揮

美韓去年8月聯合渡河演習，河岸上遍插美國與南韓國旗。(路透)

美國與南韓 17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，川普 總統突然下令五角大廈縮減演習以免向北韓 傳遞錯誤訊息，並暗示這與南韓拒絕在伊朗戰爭協助美國有關。彭博報導，目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商，但凸顯川普對南韓的不滿。

彭博經濟研究分析師法拉(Adam Farrar)指出，這次縮減軍演的理由較不明確。和川普第一任期相較，如今金正恩在俄羅斯支持下處於更有利位置，迄今也幾乎沒有展現與美方接觸的意願。法拉認為，川普臨時要求調整軍演，更可能反映對首爾的不滿，包括南韓對美投資承諾進展不如預期，以及不願支持美國對伊朗的戰事。

南韓先前在貿易談判中承諾投資美國3500億元，但遲遲未提出具體計畫，已引發部分川普政府官員不滿。南韓媒體YTN報導，南韓產業通商部長金正官17日正訪問華府，將與美方討論對美投資，解決部分主要癥結，預計8月底公布第一個投資項目。

美國即將依據貿易法第301條公布產能過剩關稅措施，雙方料將討論追加關稅，南韓也憂心相關稅率恐突破美韓貿易談判商定的15%。

美韓關係的另一個變數是軍費分擔。川普長期抱怨美國維持駐韓美軍的經費過重，認為南韓應為駐紮當地的2萬8500名美軍承擔更多費用。在他第一任期間，曾指責南韓在軍事防衛上「占美國便宜」，甚至要求首爾每年支付高達50億元。在2024年總統選戰期間，他又提出南韓應支付高達每年100億元。

拜登政府隨後與南韓達成五年協議，首爾每年為駐韓美軍分擔約1.52兆韓元(約11億美元)。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)專案負責人陶恩(Jenny Town)認為，川普縮減美韓軍演，可能試圖改善與北韓領導人金正恩的關係，「這項決策或許是更大外交策略的一環，目的是為與平壤創造外交契機，這也是川普自回任以來持續追求的目標，儘管這種臨時性動作不太可能讓平壤留下太深刻印象」。