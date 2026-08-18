我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

縮減軍演／川式交易再扣分 亞洲盟友更陷焦慮

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普總統突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。川普這項決定事先似乎沒有和南韓協調，川普的交易式外交讓南韓感到挫折外，舉恐再加深亞洲盟友的焦慮。

紐約時報說，美軍為因應伊朗戰爭持續將大量資源調往中東，已讓區域盟友質疑，美國究竟還有多少意願採取行動嚇阻中國。

海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，縮減聯合軍演將降低美國遏制中國與北韓的能力，同時無法讓盟友確信美國是個值得信賴的安全夥伴。

南韓陸軍退役中將全仁釩表示，川普在軍演前最後一刻宣布這項決定，令人質疑重大的同盟政策是否經過充分協調。他說：「川普的聲明讓亞洲盟友更加擔心，美國的安全承諾是否具有可預測性。」

華爾街日報報導，亞洲一些人士擔心，美國軍力已不堪負荷，控削弱其遏制中國與北韓的能力。伊朗戰爭爆發後不久，美國便將數十套飛彈攔截系統及其他軍事資產從南韓轉移至中東。最近，美國將原本駐紮日本的「華盛頓號」航空母艦調往中東，接替值勤已久的「林肯號」航艦，這讓西太平洋地區沒有任何美國航艦。

此外，縮減軍演規模也引發日本等印太盟友不安，質疑美國防衛承諾的可靠度。

自去年以來，主張與北韓和解的南韓總統李在明一直建議縮減美韓軍演，以提高與北韓接觸、展開對話的可能性。北韓領導人金正恩則表示，在任何對話開始之前，美國必須「接受北韓是個核武國家」。

儘管李在明可能樂見川普縮減軍演決定，但外界關注的是川普決策方式。川普在社群平台貼文宣布縮減美韓軍演，而非和南韓當局共同宣布，川普應是片面即興做出決定。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普表示此舉是因不想破壞與北韓領導人金正恩的關係，也反映其偏好以交易式方式處理外交與安全議題。

  • 盟友擔心美國未經充分協調就改變軍演安排，會削弱對中、對北韓的嚇阻力，並讓外界質疑美國安全承諾是否可預測、可信賴。

  • 因為美國將飛彈攔截系統與航艦等資源移往中東後，西太平洋出現兵力空窗，亞洲盟友因此懷疑美國是否仍有足夠意願與能力防衛區域。

金正恩 北韓 南韓

上一則

縮減軍演／川普給金正恩橄欖枝 美韓關係恐如殭屍

下一則

川普民調跌谷底 路透：支持率剩33% 第2任期最低點

延伸閱讀

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗
美國「縮減」美韓聯合軍演規模 曝政策挫敗感

美國「縮減」美韓聯合軍演規模 曝政策挫敗感
幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話
川普縮減美韓軍演規模 民主黨參議員批「荒謬草率」

川普縮減美韓軍演規模 民主黨參議員批「荒謬草率」

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事