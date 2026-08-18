縮減軍演／川式交易再扣分 亞洲盟友更陷焦慮

川普總統突然下令縮減與南韓 的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓 領導人金正恩 的好交情。川普這項決定事先似乎沒有和南韓協調，川普的交易式外交讓南韓感到挫折外，舉恐再加深亞洲盟友的焦慮。

紐約時報說，美軍為因應伊朗戰爭持續將大量資源調往中東，已讓區域盟友質疑，美國究竟還有多少意願採取行動嚇阻中國。

海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，縮減聯合軍演將降低美國遏制中國與北韓的能力，同時無法讓盟友確信美國是個值得信賴的安全夥伴。

南韓陸軍退役中將全仁釩表示，川普在軍演前最後一刻宣布這項決定，令人質疑重大的同盟政策是否經過充分協調。他說：「川普的聲明讓亞洲盟友更加擔心，美國的安全承諾是否具有可預測性。」

華爾街日報報導，亞洲一些人士擔心，美國軍力已不堪負荷，控削弱其遏制中國與北韓的能力。伊朗戰爭爆發後不久，美國便將數十套飛彈攔截系統及其他軍事資產從南韓轉移至中東。最近，美國將原本駐紮日本的「華盛頓號」航空母艦調往中東，接替值勤已久的「林肯號」航艦，這讓西太平洋地區沒有任何美國航艦。

此外，縮減軍演規模也引發日本等印太盟友不安，質疑美國防衛承諾的可靠度。

自去年以來，主張與北韓和解的南韓總統李在明一直建議縮減美韓軍演，以提高與北韓接觸、展開對話的可能性。北韓領導人金正恩則表示，在任何對話開始之前，美國必須「接受北韓是個核武國家」。

儘管李在明可能樂見川普縮減軍演決定，但外界關注的是川普決策方式。川普在社群平台貼文宣布縮減美韓軍演，而非和南韓當局共同宣布，川普應是片面即興做出決定。