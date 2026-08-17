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美伊停火破局 伊朗放話將突破美國海上封鎖 川普還剩什麼選項？

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統17日在白宮與16歲救生員見面。(路透)
川普總統17日在白宮與16歲救生員見面。(路透)

紐約時報報導，美伊60天臨時停火正式破局，川普總統拒絕延期，更調轉槍頭威脅盟友阿曼，揚言膽敢妨礙美伊談判，就要將阿曼炸個稀巴爛。與此同時，伊朗放話再給華府幾周時間履行雙邊諒解備忘錄，若外交斡旋失敗，將採取全面攻勢，突破美國的海上封鎖。

專家分析，目前川普仍有幾個選項，包括繼續經濟施壓、不顧彈藥吃緊擴大對伊朗的軍事行動，或者重返談判；也不排除美國最後甩鍋，讓波灣盟友去處理荷莫茲海峽的問題。

川普17日表態拒絕延長停火，且把矛頭指向長期居中斡旋的盟友阿曼。伊朗與阿曼正磋商重新開放荷莫茲海峽，可能收取服務費。

福斯記者英斯特（Trey Yingst）引述川普在電訪中表示：「如果阿曼礙事，我們就把他們炸個稀巴爛。」川普還批評阿曼「表現不太好」，但強調美方可以「非常輕易地處理他們」。這是川普繼5月後二度因海峽事務對阿曼點名批評。

華府智庫「大西洋理事會」伊朗戰略計畫研究員史旺森（Nate Swanson）認為，川普這番言論反映對戰爭僵局日益挫折，可供選擇的方案已所剩無幾，「川普只是本能地四處發火，而這次阿曼成了箭靶。」

一名伊朗高層官員17日告訴路透，伊美談判停滯，華府又排除延長停火，伊朗將轉為採取「全面進攻」的軍事態勢。

這名官員表示，伊朗已要求相關單位做好在荷莫茲海峽及區域升高局勢的準備；若外交努力失敗，德黑蘭將發動「及時且精準」的軍事攻擊，突破美國海上封鎖。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊否認60天停火到期的說法，他表示，備忘錄所列60天，是雙方用於談成最終協議的期限，並非停火本身僅60天效期；且美方既已違反協議，這項期限如今也已失去意義。

巴蓋伊稱，伊朗不會因最後通牒作出決定。外長阿拉奇日前也強調，備忘錄目標是「結束戰爭」，而非一項屆滿後必須續約的60天停火協議。

史旺森指出，川普目前仍有幾種選項，包括繼續尚未奏效的經濟施壓、在美國彈藥庫存逐漸吃緊之際擴大對伊朗軍事行動，或重返談判，尋求類似先前已破局的協議。

史旺森不排除川普最後乾脆抽身，把海峽問題丟給波斯灣盟友。他說：「不論是出於主動選擇還是無能，美國到了某個時候可能乾脆戴上眼罩不再理會，讓波斯灣國家自己去處理。」

精華 FAQ

  • 川普拒絕延長停火，還把矛頭指向居中斡旋的阿曼，揚言若其妨礙美伊談判，就會遭到強硬軍事回應，顯示美方立場明顯轉趨升高對抗。

  • 伊朗高層表示，若外交努力失敗，德黑蘭將轉為全面進攻態勢，要求相關單位備戰荷莫茲海峽局勢，並以精準軍事攻擊突破美國海上封鎖。

  • 專家指出，川普可選擇繼續經濟施壓、在彈藥吃緊下擴大軍事行動、重返談判尋求新協議，甚至把海峽問題交給波灣盟友自行處理。

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