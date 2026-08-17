川普下令縮減軍演 還嗆南韓：美軍保護你們還不幫忙打伊朗？

川普總統17日在白宮橢圓形辦公室接見16歲救生員與獲救孩童時發表談話。(路透)

川普 總統17日表示，他下令縮減美國與南韓 的軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時也將矛頭指向南韓，指控首爾不願在美伊戰事上提供協助。

路透報導，川普在白宮橢圓形辦公室發表談話時，被問到為何金正恩沒有回應他的接觸。他回答：「他有。」

川普沒有透露進一步細節，但表示：「金正恩一直非常尊重我，我們見過很多次，實際上主要有兩次，交談並共度時間。我了解他，他也了解我。」

另外，福斯新聞報導，川普還表示，他親自聯絡南韓總統李在明，要求南韓支援美國對伊朗 的行動。他回憶自己告訴李在明：「我們不需要租金方面的幫助。但如果你願意，就在伊朗問題上幫我們一把。」

川普說，李在明拒絕提供協助。川普接著表示：「我們有3萬9000名士兵駐在那裡，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，而你們卻不願意幫助我們，協助一場在伊朗非常容易的軍事行動。這很奇怪。不、不，我們寧願不要介入，我明白了。」

他補充說：「然後他們說，嗯，他們不想參與保衛荷莫茲海峽，而他們大部分的石油都從那裡取得，50%的石油來自那裡，但他們卻不想參與。」

川普警告說：「為什麼是我們在做？所以我想要的只有公平。我跟南韓相處得非常好，但我們不能到處保護所有這些國家，尤其是在他們不願意幫助我們的時候。」