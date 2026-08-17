我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被甩不甘 19歲男潛入前男友家開槍縱火 致4人3狗慘死

布萊德彼特首談家庭傷痛 4子女接連改姓 認了曾想「結束一切解脫」

川普下令縮減軍演 還嗆南韓：美軍保護你們還不幫忙打伊朗？

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統17日在白宮橢圓形辦公室接見16歲救生員與獲救孩童時發表談話。(路透)
川普總統17日在白宮橢圓形辦公室接見16歲救生員與獲救孩童時發表談話。(路透)

川普總統17日表示，他下令縮減美國與南韓的軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時也將矛頭指向南韓，指控首爾不願在美伊戰事上提供協助。

路透報導，川普在白宮橢圓形辦公室發表談話時，被問到為何金正恩沒有回應他的接觸。他回答：「他有。」

川普沒有透露進一步細節，但表示：「金正恩一直非常尊重我，我們見過很多次，實際上主要有兩次，交談並共度時間。我了解他，他也了解我。」

另外，福斯新聞報導，川普還表示，他親自聯絡南韓總統李在明，要求南韓支援美國對伊朗的行動。他回憶自己告訴李在明：「我們不需要租金方面的幫助。但如果你願意，就在伊朗問題上幫我們一把。」

川普說，李在明拒絕提供協助。川普接著表示：「我們有3萬9000名士兵駐在那裡，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，而你們卻不願意幫助我們，協助一場在伊朗非常容易的軍事行動。這很奇怪。不、不，我們寧願不要介入，我明白了。」

他補充說：「然後他們說，嗯，他們不想參與保衛荷莫茲海峽，而他們大部分的石油都從那裡取得，50%的石油來自那裡，但他們卻不想參與。」

川普警告說：「為什麼是我們在做？所以我想要的只有公平。我跟南韓相處得非常好，但我們不能到處保護所有這些國家，尤其是在他們不願意幫助我們的時候。」

精華 FAQ

  • 川普表示，他已下令縮減美國與南韓的軍演，並稱這樣做後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，顯示他認為這有助於與北韓互動。

  • 川普指稱自己曾要求南韓總統李在明協助美國對伊朗的行動，但遭到拒絕；他因此批評南韓只接受美國保護，卻不願在伊朗議題上幫忙。

  • 川普強調美國在南韓駐有3萬9000名士兵，是為了保護南韓免受北韓威脅，因此他認為南韓在美國需要協助時，也應該提供相應回報，否則不公平。

川普 南韓 伊朗

上一則

川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說

下一則

美軍在西太平洋航艦歸零 前軍官示警：台日菲眼中美國不在、中國卻在

延伸閱讀

川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模
川普縮減美韓軍演規模 稱金正恩已回應對話要求

川普縮減美韓軍演規模 稱金正恩已回應對話要求
幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話
南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事