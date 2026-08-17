川普嗆炸阿曼有用嗎？ 分析：多次威脅都僅嘴巴說說

川普總統17日在白宮接見在加州聖塔克魯茲海灘救起小男童的16歲救生員威廉斯。(美聯社)

美伊停火協議周一已到期，川普 總統表明無意延長，原定利用60天休戰期促成持久和平的計畫落空。與此同時，荷莫茲海峽緊張升溫、黎巴嫩 戰火再起，美國解除伊朗 核能力的目標毫無進展。更棘手的是，川普近期多次以軍事行動施壓伊朗和阿曼，卻屢屢未能兌現威脅。有線電視新聞網（CNN）分析指出，這種「只說不做」的模式正削弱美國威懾力，可能讓伊、阿兩國更加確信川普不會說到做到，更難重啟談判。

川普周一被問到是否尋求延長6月簽署的諒解備忘錄時，直接回答「不會」。美伊這份14點諒解備忘錄要求「所有戰線，包括黎巴嫩」停止敵對行動，並確保荷莫茲海峽自由通行。但上周末黎巴嫩衝突再起，以色列軍方表示在黎巴嫩南部擊斃真主黨高級指揮官Abu Hassan Alaa。空襲造成11人死亡，以國總理內唐亞胡表示，此為報復真主黨先前發動的攻擊。

荷莫茲海峽也再度成為衝突焦點。川普周一堅稱，美國透過封鎖伊朗港口，仍能掌控德黑蘭，並再次宣示將把荷莫茲海峽納為美國領土，美方已全面掌控這條戰略水道。伊朗則另與阿曼磋商荷莫茲海峽管理安排，美國未參與其中。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，已敲定一份「航運地圖」，但由於安全問題複雜及「破壞性勢力的阻撓行為」，達成協議仍需時間。

川普直接把矛頭指向阿曼。他日前接受福斯新聞專訪時警告，如果阿曼「礙事」，美國「就把他們炸個稀巴爛」，但沒有說明什麼行動會觸發美國攻擊。川普5月其實已發出類似警告，當時宣稱阿曼必須守規矩，否則美國就得把它炸掉。

空洞威脅成政策核心

CNN分析指出，問題在於川普近幾個月多次對伊朗畫下紅線，最後卻都沒有執行原先威脅的軍事行動。這些案例通常都有具體要求及期限，但川普總在最後關頭以「談判可望取得進展」為由取消攻擊，而相關樂觀預期事後從未轉化為具體協議。

例如川普7月22日曾警告，伊朗每攻擊一艘荷莫茲海峽船隻，美國就摧毀伊朗「一座橋樑或一座發電廠」。此後阿拉伯聯合大公國指控伊朗多次攻擊阿布達比國家石油公司的船隻，卻沒有跡象顯示，美國兌現報復承諾。

CNN指出，川普四個月內已多次對伊朗發出最後通牒，隨後又退讓。即使幕後談判可能出現外界不知道的進展，但伊朗最清楚自己究竟做出多少讓步，因此能判斷得出川普威脅的可信度。威脅如果只用來嚇唬人，德黑蘭可能更傾向認定，可以在不滿足美方要求的情況下等待川普退讓。

川普過去曾嚴厲批評這種做法。他抨擊前總統歐巴馬警告敘利亞不得使用化學武器，卻在紅線被突破後沒有採取行動。川普2016年稱這是「羞辱」，2017年又批評這種「空洞威脅」損害美國全球威信。2018年退出伊朗核協議時，他更宣稱「美國不再發出空洞威脅」。

外交矛盾與經濟施壓

川普第二任期並非不願動武，美國迄今已對七個國家發動攻擊，但CNN指出，多數行動針對恐怖組織而非執政當局。另一方面，他也曾威脅或不排除攻擊加拿大、哥倫比亞、古巴、格陵蘭、墨西哥、巴拿馬及阿曼，至少目前均未付諸行動。相當於全球每13國就有一個國家遭攻擊或威脅。

美伊外交管道同樣充滿矛盾訊號。川普對福斯表示，與伊朗伊斯蘭革命衛隊官員的秘密溝通管道仍然開放。但伊朗國家通訊社IRNA隨後引述發言人否認，稱川普在「妄想」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上周預告，準備對德黑蘭祭出「前所未有」的新經濟措施。不過，伊朗大量工業產能雖已受損，原油出口也因美國封鎖大幅受限，過去數十年的制裁仍未迫使德黑蘭在核計畫或荷莫茲海峽控制權上讓步。

華爾街日報引述伊朗及阿拉伯官員報導，伊朗反而利用近期戰事相對緩和的空檔，為可能爆發的更大規模衝突做準備。德黑蘭已任命強硬派資深人士出任關鍵安全職位，並加快飛彈及無人機生產。

戰事升級風險已反映在能源市場。布蘭特原油周一收在每桶91美元附近，自上周初以來上漲約8%，市場對荷莫茲海峽迅速恢復通航愈來愈悲觀。