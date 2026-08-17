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幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

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幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）去年10月底訪問南韓出席APEC峰會，與南韓總統李在明（右）在...
美國總統川普（左）去年10月底訪問南韓出席APEC峰會，與南韓總統李在明（右）在慶州會晤。（路透）

美韓展開年度大型軍演前夕，美國總統川普下令五角大廈大幅縮減演習規模，同時抱怨南韓總統李在明拒絕加入美國隊伊朗去核化的行動。青瓦台17日下午回應，表示關注川普有關韓美聯演的表態，盼進一步促成北韓與美國對話。 

紐西斯通訊社報導，青瓦台表示：「政府關注川普總統今天在社群媒體發布的訊息，期待北韓與美國領導人之間的友好關係能進一步促成有意義的北韓與美國對話，並藉此啟動推進朝鮮半島和平與穩定的相關討論。」 

青瓦台稱：「為此，政府將在韓美密切合作下，積極採取必要的外交行動，扮演推動北韓與美國對話的領跑者角色。」 

青瓦台補充：「政府一直積極參與國際社會有關促成伊朗停火及恢復荷莫茲海峽自由航行的討論，並考量朝鮮半島戰備態勢、國內法律程序等各項因素，目前正與美方密切討論具體的軍事貢獻方案。」

美韓8月17日至27日展開「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與。

軍演開始前幾小時，川普在自家真實社群發文，開頭強調與金正恩的好交情，早就不滿美韓軍演耗費成本，且對「素來不具威脅且保持尊重」的北韓傳遞錯誤訊息。

川普還說，由於現在喊卡聯演為時已晚，已指示防長赫塞斯縮減演習。他最後抱怨，南韓總統李在明之前以一句「不了，謝謝」，回絕美方要求加入伊朗去核化行動。

彭博經濟研究分析師法拉（Adam Farrar）稍早分析指出，這次縮減軍演的理由較不明確。如今金正恩在俄羅斯支持下處於更有利的位置，迄今也幾乎沒有展現與美方接觸的意願。

華盛頓郵報16日引述路透曾報導，李在明表示川普今年稍早在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊告訴他，現在「是時候關注」北韓了。報導描述，李在明稱，川普希望恢復與金正恩對話，但對於該如何推動此事感到挫折。

精華 FAQ

  • 川普表示，美韓軍演耗費成本，且對他認為素來不具威脅、又保持尊重的北韓傳遞錯誤訊息，因此要求五角大廈縮減規模。

  • 青瓦台表示關注川普的訊息，期待北韓與美國領導人的友好關係能促成有意義對話，並藉此推進朝鮮半島和平與穩定討論。

  • 南韓強調將在韓美密切合作下扮演推動對話的角色，但分析指出，金正恩在俄羅斯支持下立場更有利，對與美方接觸仍缺乏明顯意願。

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