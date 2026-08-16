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美伊60天停火大限到 紐時曝白宮早知談不成協議 川普重回老路

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普16日在新澤西州準備搭乘空軍一號。（美聯社）
美國總統川普16日在新澤西州準備搭乘空軍一號。（美聯社）

紐約時報報導，美伊60天停火即將屆滿，白宮內部清楚無法在大限前敲定最終協議、限制伊朗核計畫。如今川普政府重走第一任期對付伊朗的老路，重新祭出石油制裁與海上封鎖施壓德黑蘭，戰事逐漸轉為經濟耐力戰，美伊局勢重回不戰不和的無限期對峙。

兩名熟悉談判情況的美國人士透露，白宮內部很清楚，美伊勢必無法在今天以前敲定協議，且這場衝突已大致演變為經濟戰。

紐時指出，川普政府如今採取的路線，與他第一任期對伊朗實施的經濟施壓策略如出一轍，試圖透過制裁與孤立迫使德黑蘭放棄核野心。不過，這套做法的成效好壞參半，分析人士質疑，單靠嚴厲經濟壓力能否迫使伊朗改變立場。財政部長貝森特上周則預告，美方即將祭出「前所未見」的金融制裁。

目前伊朗拒絕重開海峽，要求美國先履行停火安排中的承諾，包括解凍伊朗海外資產；川普政府則堅持伊朗必須先解封海峽。

「國際危機組織」伊朗專案主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，雙方都還沒有真正準備好敲定協議，反而都認為只要再撐幾天或幾周，對方就會更加急於求和，屆時自己便能爭取更多利益，因此又陷入耐力賽。

美伊自6月停火以來，幾乎沒有跡象顯示雙方曾就伊朗核計畫進行深入磋商，更遑論擬出一份雙方都能接受的方案。

曾處理伊朗事務的美國前官員指出，要在60天內談成新的核協議本就不切實際。歐巴馬政府時期與伊朗達成「聯合全面行動方案」，前後花了約兩年談判，川普則在2018年退出該協議。

如今，美伊看來正重新陷入一場無限期對峙，雙方既未全面開戰，也沒有形成明確和平，局勢逐漸轉向比拚誰能承受更久的經濟與政治壓力。

伊朗本已疲弱的經濟，也是德黑蘭決策的重要考量。今年稍早，經濟困境曾引發大規模抗議，之後遭當局強力鎮壓。

不過，華府智庫「大西洋理事會」伊朗問題專家史旺森（Nate Swanson）認為，目前的僵局未必迫使伊朗妥協，反而更可能把德黑蘭推向升高衝突。

在實質談判幾乎停滯之際，美伊仍持續隔空交鋒。

川普上周宣稱，擊敗伊朗後將「宣布荷莫茲海峽為美國領土」，但真要付諸實行，可能需要派遣地面部隊及美國海軍長期進駐，反而與「美國優先」理念相牴觸。

紐時指出，川普過去也曾拋出類似未成熟構想轉移焦點，包括去年提出由美國接管加薩走廊，但最終並未成真。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，白宮早已清楚難在期限內敲定限制伊朗核計畫的最終協議，因此衝突未走向和解，而是轉入以制裁、封鎖與經濟壓力為主的長期對峙。

  • 川普政府重啟第一任期的做法，重新祭出石油制裁、海上封鎖與更嚴厲的金融制裁，並試圖透過孤立伊朗迫使德黑蘭放棄核野心。

  • 伊朗要求美國先履行停火承諾並解凍海外資產，美方則要求伊朗先解封海峽，雙方都認為撐下去可爭取更多籌碼，因此談判幾乎停滯。

川普 美伊 白宮

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