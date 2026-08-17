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挽救加薩停火僵局 川婿庫許納先後會以哈領袖

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統女婿庫許納(左二)16日罕見與真主黨新領袖哈雅會晤，在埃及總統府發布的官...
川普總統女婿庫許納(左二)16日罕見與真主黨新領袖哈雅會晤，在埃及總統府發布的官方照片中，庫許納也會見了埃及總統塞西(中)。(路透)

川普總統女婿、中東特使庫許納(Jared Kushner)16日在埃及與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)新領袖哈雅(Khalil al-Hayya)舉行罕見會晤，試圖挽救陷入僵局的加薩停火協議。此外，庫許納17日將會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，後者剛拒絕美方主導的15點加薩和平計畫而面臨壓力。

美聯社報導，匿名官員證實，庫許納與哈雅在埃及地中海城市阿拉敏(El-Alamein)會談超過兩小時；這是哈雅7月上任以來首次出訪，與會者除庫許納外，還有中東特使威科夫、和平理事會(Board of Peace)資深代表穆拉狄諾夫(Nickolay Mladenov)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)，以及埃及、卡達、土耳其等調解國的官員。

埃及公布的會議照片顯示，庫許納與布萊爾等和平理事會成員同桌，卡達、土耳其代表也在場，但哈雅未入鏡。

美伊60天停火協議屆滿 談判仍僵持

以色列在美伊停火即將到期之前，轟炸黎巴嫩南部。圖為援救人員在廢墟找尋生還者。(新...
以色列在美伊停火即將到期之前，轟炸黎巴嫩南部。圖為援救人員在廢墟找尋生還者。(新華社)

另外，美國與伊朗為期60天的停火協議將於17日屆滿，談判仍僵持，伊朗15日喊話美國接受戰敗，持續採取強硬立場。與此同時，伊朗15日指控卡達在伊朗戰爭初期擊落伊朗轟炸機並俘虜三名飛行員，對此卡達外交部公開否認。

路透報導，有關美伊和談與荷莫茲海峽航運等方面，目前未見進展，也沒有跡象顯示各方正朝結束戰爭邁進。

哈瑪斯16日會後發表聲明，呼籲調解方及和平理事會「迫使」以色列同意15點加薩和平計畫，以推動下一步行動。哈瑪斯已表態願意配合，並等待調解方啟動為期14天的談判期以擬定執行時間表；哈雅則要求以色列先停止對加薩的攻擊，並撤出「黃線」以東的區域，才能執行相關協議；黃線的範圍從未明確界定，以軍不僅已越線，且控制加薩約60%土地。

半島電視台引述外交消息人士說法報導，庫許納在會中強力要求哈瑪斯徹底解除武裝，並終止其未來在加薩治理中的任何角色；另有消息人士告訴Axios，此次會談旨在將哈瑪斯的解除武裝承諾「轉化為具體、可驗證的步驟」。

消息人士指出，庫許納於此次會談中傳達的訊息強調，加薩絕不能再成為以色列的「恐怖威脅源頭」。部分觀察人士認為，哈瑪斯支持解除武裝方案可能出於戰術考量，因為該組織早已預料以色列肯定會反對。

以色列官員告訴路透，哈瑪斯正試圖重建勢力，華府要求以色列停止在加薩對哈瑪斯的精準斬首行動，令以色列憂心。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦、巴基斯坦、印尼及停火調解國等多國外交部長聯合發表聲明，譴責以色列拒絕和平計畫，指「以色列現在必須為阻礙加薩和平的努力負責」，呼籲和平理事會與美國採取「立即且具體的措施」，防止任何一方杯葛計畫執行。

內唐亞胡所屬的聯合黨(Likud Party)16日回應指控「阿拉伯國家想推翻」內唐亞胡，好讓內唐亞胡的頭號勁敵、中間派的國防軍前總參謀長埃森科特(Gadi Eisenkot)，以及中間偏左的民主黨黨魁戈蘭(Yair Golan)予取予求，強調「這種事不會發生」。

內唐亞胡10月27日將面臨大選考驗，外界關注他是否會就停火議題採取更明確的行動。

精華 FAQ

  • 庫許納在埃及與哈瑪斯新領袖哈雅罕見會晤，並將再見內唐亞胡，目的是挽救陷入僵局的加薩停火協議，推動美方主導的和平方案繼續前進。

  • 哈瑪斯表示願配合並等待談判期，但要求以色列先停止攻擊並撤出「黃線」以東區域，還呼籲調解方與和平理事會施壓以色列接受15點計畫。

  • 以色列擔心哈瑪斯藉停火重整勢力，內唐亞胡面臨反對與選舉壓力；多個阿拉伯及穆斯林國家則譴責以色列拒絕和平計畫，要求立即採取具體措施。

加薩 庫許納 內唐亞胡

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