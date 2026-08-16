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川普突砍美韓軍演 表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室。（美聯社）
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室。（美聯社）

彭博報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

彭博經濟研究分析師法拉（Adam Farrar）指出，這次縮減軍演的理由較不明確。如今金正恩在俄羅斯支持下處於更有利的位置，迄今也幾乎沒有展現與美方接觸的意願。法拉認為，川普臨時要求調整軍演，更可能反映對首爾的不滿，包括南韓對美投資承諾進展不如預期，以及不願支持美國對伊朗的戰事。南韓經貿官員正出訪華府，將討論對美投資。

首爾新聞報導，2018年6月，川普與金正恩首度會面，會後川普便批評美韓軍演「極具挑釁性且費用高昂」，並取消原定當年8月舉行的「乙支自由護盾」，此後也曾縮減軍演規模。此次則是川普第二任首度公開批評這項軍演並下令縮減。

南韓媒體紐西斯通訊社指出，目前不清楚這項決定是否經美韓事前協商同意。不過由於這是美國三軍統帥親自表態，軍演規模或日程縮減恐怕勢在必行。

「乙支自由之盾」依據1953年「韓美共同防禦條約」舉行，是兩國年度防禦演習。駐韓美軍及韓美聯合軍司令部旗下負責地面作戰的主要部隊「美國陸軍第8軍團」，與南韓軍隊共同演習。

另一方面，YTN報導，南韓產業通商部長金正官17日正訪問華府，將與美方討論對美投資，解決部分主要癥結，預計8月底公布首個投資項目。

美國即將依據貿易法第301條公布產能過剩關稅措施，雙方料將討論追加關稅，南韓也憂心相關稅率恐突破美韓貿易談判商定的15%。

韓國時報報導，北韓持續深化與俄國在經濟、外交及軍事方面的合作，同時極力強化與中國的關係，是否願意出面與華府展開談判仍存不確定性。

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精華 FAQ

  • 川普表示，縮減軍演是為了避免向北韓傳遞錯誤訊息；但報導與分析認為，這項說法未必是唯一原因，背後也可能與他對南韓的其他不滿有關。

  • 彭博經濟研究分析師認為，川普可能不滿南韓對美投資承諾進展不如預期，以及南韓不願在美國對伊朗的戰事中提供支持，才臨時調整軍演。

  • 由於川普親自表態，軍演規模或日程縮減幾乎成定局；同時北韓與俄中關係更緊密，對與華府談判意願不高，使美朝互動前景更不明朗。

金正恩 南韓 川普

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