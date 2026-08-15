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伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次 美軍中東司令視察林肯號

編譯盧思綸／即時報導
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一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透...
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

美國中央司令部司令古柏15日視察航空母艦「林肯號」，盛讚這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的任務之一，直言將名留青史；同時，古柏為期10天的中東多國訪問也隨之畫下句點。

古柏（Brad Cooper）8月初啟程造訪中東多國，包括巴林、伊拉克以色列、約旦、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，最後登上正在阿拉伯海執行任務、準備返航美國的林肯號（USS Abraham Lincoln）。

古柏在聲明中高度肯定林肯號打擊群的表現，稱官兵有充分理由為所完成的一切感到驕傲，並強調：「歷史將記載，這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的部署之一。」

此舉正值外界盛傳林肯號生活條件惡劣，部分官兵在長達9個月未曾靠港後面臨心理健康困擾。

林肯號在美軍轟炸伊朗的行動中扮演關鍵角色，也參與川普政府目前對伊朗港口實施的海上封鎖。代理海軍部長高雄（Hung Cao）表示，林肯號已在戰區停留超過200天，出動超過1萬架次。

古柏是四星上將，也是美軍勳獎最豐富的軍官之一，長年擔任海軍水面作戰軍官，曾在美軍所有主要戰區服役，近年也持續在中央司令部擔任領導職務，包括出任美國在該地區的海軍部隊司令。

美國官員表示，林肯號目前的情況對戰時部署而言並不罕見，但也承認，數月無法靠港可能對艦上水兵及陸戰隊員造成壓力。航空母艦通常會定期靠港補給，讓官兵休息數日並重新整備，但自伊朗戰爭爆發以來，林肯號一直未能靠港。

精華 FAQ

  • 古柏在視察時高度肯定林肯號打擊群的表現，認為官兵完成了極具作戰強度與影響力的任務，甚至表示這次部署將被歷史記載，突顯其重要性。

  • 林肯號在美軍轟炸伊朗的行動中扮演關鍵角色，也參與川普政府對伊朗港口的海上封鎖。代理海軍部長並指出，該艦已停留超過200天、出動超過1萬架次。

  • 因為林肯號在長達9個月未靠港的情況下持續執行任務，外界盛傳艦上生活條件惡劣，部分官兵出現心理健康壓力，美方也承認長期無法靠港可能造成負擔。

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