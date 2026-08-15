我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府收緊CPT 留美路更難 留學生怨當局趕盡殺絕

被判102年 提前76年出獄 前洛警探面臨新起訴

川普發布與金正恩2019年合照 強調兩人相處融洽

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普今天在社群媒體發布一張照片，上面是他與北韓領導人金正恩2019年在南...
美國總統川普今天在社群媒體發布一張照片，上面是他與北韓領導人金正恩2019年在南北韓邊境板門店會面的合影。（取材自Truth Social＠realDonaldTrump）

美國總統川普今天在社群媒體發布一張照片，上面是他與北韓領導人金正恩2019年在南北韓邊境板門店會面的合影，他再次強調自己與金正恩「相處融洽」。

▲ 來源：Truth Social＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

韓聯社報導，白宮已多次表示，川普（Donald Trump）仍願意在「不設任何先決條件」的情況下與金正恩對話。然而，隨著北韓與俄羅斯加深經濟、外交與軍事合作，平壤是否願意出面會談目前仍不明朗。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上寫道：「儘管（我們）在這張照片上的表情看起來不太友善，我們還有很多一起面露微笑的照片，金正恩和我相處得非常融洽！」

川普在首個總統任期內曾三度會晤金正恩：第1次是2018年6月的新加坡會談，第2次是2019年2月在河內，第3次是2019年6月在板門店。

川普6月也曾在真實社群發布他與金正恩2018年首次在新加坡見面的照片，引發外界猜測，他可能尋求重啟與金正恩的個人外交。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）日前分析，如果平壤採取「修正主義」路線，以鞏固北韓作為核武國的地位，金正恩可能會在今年秋季美國期中選舉後，尋求再次與川普舉行峰會。

精華 FAQ

  • 川普發布的是他與北韓領導人金正恩2019年在南北韓邊境板門店會面的合影，並藉此重申兩人相處融洽，凸顯他對個人外交的重視。

  • 白宮多次表示，川普仍願意在不設任何先決條件的情況下與金正恩對話，顯示美方希望保留重啟接觸的空間，但實際進展仍取決於北韓態度。

  • 因為川普6月曾再貼出兩人2018年新加坡會面照，如今又發布板門店合影，讓外界聯想到他可能尋求恢復與金正恩的個人外交，尤其是在北韓與俄羅斯合作加深之際。

金正恩 川普 北韓

上一則

與川普不同調 范斯：攻伊朗是為保持低油價 阻伊擁核變其次

延伸閱讀

川普曬「夫妻對比照」民主黨新星開酸：你們真的相愛嗎？

川普曬「夫妻對比照」民主黨新星開酸：你們真的相愛嗎？
川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員
控川普背叛承諾 格林、卡爾森傳籌組新政黨

控川普背叛承諾 格林、卡爾森傳籌組新政黨
澤倫斯基：最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯

澤倫斯基：最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14
美國郵政管理局人員正在處理包裹。 （路透）

川普「取消小額包裹免稅」裁定合法

2026-08-13 17:57

超人氣

更多 >
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」
「總是存不下錢」 月光族的冰箱、廚房都有共通點

「總是存不下錢」 月光族的冰箱、廚房都有共通點