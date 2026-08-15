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與川普不同調 范斯：攻伊朗是為保持低油價 阻伊擁核變其次

編譯茅毅周辰陽／綜合報導
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美伊戰爭至今，荷莫茲海峽仍未完全開放，必須靠釋出美國及國際的戰略原油來平穩油價。...
美伊戰爭至今，荷莫茲海峽仍未完全開放，必須靠釋出美國及國際的戰略原油來平穩油價。圖為伊朗在波灣的油井。（路透）

副總統范斯13日接受福斯新聞專訪時說，美國在美伊戰爭的首要目標是為美國民眾維持低油價，其次才是阻止伊朗擁有核武。法新社同日報導說，這迥異於川普總統此前公開的定調。范斯的最新說法也反映出，這場戰爭的焦點已轉移至對荷莫茲海峽的控制權，而伊朗已成功將此一議題推上談判桌的核心位置。

川普總統14日在紐約說，解除伊朗核子軍事能力仍是主要目標，但要大家忍耐高油價。

另外，對於以色列「耶路撒冷郵報」14日報導，負責中東戰事的美國中央司令部司令古柏正推動對伊朗基礎設施發動新一輪軍事行動，屆時需以軍配合聯手攻擊，該司令部發言人霍金斯駁「捏造」。

川普此前多次強調，美伊戰爭的唯一目標就是阻止伊朗擁核，「即使美國人民恐因這場戰爭在經濟上承受短期的犧牲」，也屬「必要之惡」。

范斯還在上述專訪說，「我知道今天油價跌了，比爆發衝突(即2月美伊開戰)初期的高點低很多，這就是我們的首要目標；很顯然第二個目標是確保伊朗永遠無法擁核」；這是美方的「雙重目標」。

范斯也提到，「有時我們聚焦於能源層面，因為我們希望美國人民負擔得起石油與天然氣的價格；有時我們顯然更聚焦於(伊朗的)軍事及核武計畫」。他並表示，「川普總統正處於權力巔峰，手握外交、軍事和經濟等多項籌碼」。

法新社報導還說，范斯上述說法似乎印證川普目前傾向採取更謹慎的做法，即對伊朗施加強大的經濟壓力。美國新聞網站Axios 13日也引述消息人士報導，川普已決定採取新的經濟施壓策略，並將此事交給財長貝森特，希望藉此削弱伊朗對荷莫茲海峽的控制，迫使伊朗高層同意和美國達成和平協議。

貝森特13日接受美國保守派電視網「新聞頭條」專訪時就預告，將對伊朗祭出「前所未見」的經濟孤立；美方將多管齊下，結合金融施壓與港口實體封鎖，下周將宣布新一波具體的追加制裁措施。

貝森特說，美國將持續封鎖荷莫茲海峽；任何東西都將無法進出伊朗港口；請密切關注，川普政府下周將有更多公告。

精華 FAQ

  • 范斯說，美方對伊朗行動的第一目標是讓美國民眾維持較低油價，第二目標才是確保伊朗永遠無法擁有核武，這被他稱為美方的雙重目標。

  • 川普先前多次強調，阻止伊朗擁核才是唯一且主要目標，即使美國人民為此承受短期經濟犧牲也屬必要；這與范斯把低油價放在前面的說法不同。

  • 報導指出，川普政府可能改採更強的經濟施壓，由財長貝森特主導，結合金融制裁、港口封鎖與追加措施，藉此削弱伊朗對荷莫茲海峽的影響力。

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