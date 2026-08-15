整合中東戰力 美軍邀盟邦組多國無人機部隊

主導中東戰事的美國中央司令部(CENTCOM)13日透過社群平台X宣布組建無人機攻擊部隊，並邀請其他盟邦參與，整合中東地區戰力，展現跨區域的統一嚇阻軍力。

國防部 隔天在官網證實，「獵鷹打擊特遣隊」(Task Force Falcon Strike)將由來自美國與其他盟國軍事人員組成，在空中、水面和水下環境部署無人單向攻擊系統，史無前例整合美國和區域各國在中東地區的無人載具戰力。

富比士(Forbes)雜誌報導，去年12月CENTCOM成立「蠍子打擊特遣隊」(Task Force Scorpion Strike)是美軍在中東地區首支單向攻擊無人機中隊，包括首次從海軍軍艦起飛攻擊無人機，今年2月底「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)使用單向無人機系統，並於上個月對伊朗 港口發動無人機攻擊行動。

華盛頓郵報(Washington Post)13日報導，三位知情人士透露，美軍在伊朗戰爭已損失至少45架ＭＱ-９「死神」(Reaper)無人機，約占機隊總數25%。

時隔九個月，為組成整合中東攻擊型無人機的多國軍事力量，史無前例成立「獵鷹打擊」，CENTCOM指揮官古柏(Brad Cooper)海軍上將指出：「鑑於我們區域盟友與夥伴正在進行重大創新，『獵鷹打擊』將在『蝎子打擊』的成功基礎上更上一層樓，重新整合部署能力有利於我們快速實現即將到來的新機會。」

CENTCOM已正式向區域夥伴發出邀請，隨著盟邦加入「獵鷹打擊」，這支全新多國聯合攻擊無人機部隊將把中東地區所有攻擊無人機戰力擴展為多區域、多國家的統一威懾力量，古柏強調：「美國軍方在該區擁有眾多強大的合作夥伴與盟友，當我們整合並共同部署新能力時，我們會更加強大。」

有鑑於「獵鷹打擊」多國部署與北約國際軍事同盟架構雷同，皆為共同實施CENTCOM主導的「多區域、多國威懾」，不過針對外界對於北約是否部署攻擊無人機部隊的提問，CENTCOM低調回應：「目前我們沒有其他補充資訊。」