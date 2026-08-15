上訴庭發回重審 大疆有望脫離國防部黑名單？
中國無人機製造商大疆創新(DJI)要求從美國國防部「中國軍事企業」名單內除名，去年遭法院駁回後提出上訴，14日獲聯邦上訴庭發回原訟庭重審。這家全球最大無人機製造公司如今有一線機會脫離黑名單。
路透報導，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院14日裁決指出，原審華府地區法院不應僅靠非機密文件，就得出大疆為中國國防產業基礎作出貢獻的結論。
裁決表示，「(國防)部長認為大疆對中國國防工業基礎有所貢獻，然而從未公開說明其理由依據」，因此下令發回重審。地區法院可以審查機密記錄，並決定是否維持國防部長的決定。
五角大廈發言人回應裁決時說，由於訴訟仍在進行，因此不予置評。大疆同樣未做出回應。
五角大廈在2022年將大疆列入「中國軍事企業」名單內，大疆在2024年向哥倫比亞特區聯邦地區法院申訴，要求從這份黑名單內除名，聲稱它不受中國軍方控制，但2025年9月遭法院駁回。大疆不服判決，當年10月提出上訴。
在上訴期間，五角大廈今年6月公布更新後的「中國軍事企業」清單，被納入清單的實體擴大至188家，大疆仍然榜上有名。
大疆在訴訟中稱，美國國防部將它列入黑名單是「非法且錯誤」，包括國防部長在未按照正當程序就得出它是「中國軍事企業」的結論，它因此「失去商業交易，也被汙名化威脅國家安全。」
上訴法院駁回大疆在訴訟中的大多數論點，但接納「地區法院不能僅靠非機密文件，就貿然得出大疆為中國國防基礎作出貢獻的結論」，因此下令將本案發回聯邦地區法院，在不違反上訴法院意見的情況下重新審理。
列入「中國軍事企業」名單並不等於受到正式制裁，只是禁止國防部不得與名單內的企業簽訂新合同，也禁止通過第三方間接採購這些企業的產品或服務；該名單將於2027年起正式生效。
除了大疆，已有多家列入黑名單的中國公司提出訴訟，包括生物科技公司藥明康德(Wuxi AppTech)、電商巨頭阿里巴巴等。
上訴庭認為原審不能只靠非機密文件就認定大疆對中國國防工業基礎有貢獻，因此撤回原判，將案件發回聯邦地區法院重新審理。 大疆主張自己不受中國軍方控制，認為國防部把它列入名單屬於非法且錯誤，已造成商業交易流失，並使公司被汙名化、威脅國家安全。 這不等於正式制裁，但會禁止美國國防部與名單內企業簽新合約，也不得透過第三方間接採購其產品或服務；該名單將於2027年起正式生效。
精華 FAQ
上訴庭認為原審不能只靠非機密文件就認定大疆對中國國防工業基礎有貢獻，因此撤回原判，將案件發回聯邦地區法院重新審理。
大疆主張自己不受中國軍方控制，認為國防部把它列入名單屬於非法且錯誤，已造成商業交易流失，並使公司被汙名化、威脅國家安全。
這不等於正式制裁，但會禁止美國國防部與名單內企業簽新合約，也不得透過第三方間接採購其產品或服務；該名單將於2027年起正式生效。
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