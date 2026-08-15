上訴庭發回重審 大疆有望脫離國防部黑名單？

全球最大的無人機製造商中國大疆，被國防部列為黑名單，聯邦上訴法院要求下級法院重審。（路透）

中國無人機製造商大疆創新(DJI)要求從美國國防部 「中國軍事企業」名單內除名，去年遭法院駁回後提出上訴，14日獲聯邦上訴庭發回原訟庭重審。這家全球最大無人機製造公司如今有一線機會脫離黑名單。

路透報導，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院14日裁決指出，原審華府 地區法院不應僅靠非機密文件，就得出大疆為中國國防產業基礎作出貢獻的結論。

裁決表示，「(國防)部長認為大疆對中國國防工業基礎有所貢獻，然而從未公開說明其理由依據」，因此下令發回重審。地區法院可以審查機密記錄，並決定是否維持國防部長的決定。

五角大廈發言人回應裁決時說，由於訴訟仍在進行，因此不予置評。大疆同樣未做出回應。

五角大廈在2022年將大疆列入「中國軍事企業」名單內，大疆在2024年向哥倫比亞特區聯邦地區法院申訴，要求從這份黑名單內除名，聲稱它不受中國軍方控制，但2025年9月遭法院駁回。大疆不服判決，當年10月提出上訴。

在上訴期間，五角大廈今年6月公布更新後的「中國軍事企業」清單，被納入清單的實體擴大至188家，大疆仍然榜上有名。

大疆在訴訟中稱，美國國防部將它列入黑名單是「非法且錯誤」，包括國防部長在未按照正當程序就得出它是「中國軍事企業」的結論，它因此「失去商業交易，也被汙名化威脅國家安全。」

上訴法院駁回大疆在訴訟中的大多數論點，但接納「地區法院不能僅靠非機密文件，就貿然得出大疆為中國國防基礎作出貢獻的結論」，因此下令將本案發回聯邦地區法院，在不違反上訴法院意見的情況下重新審理。

列入「中國軍事企業」名單並不等於受到正式制裁，只是禁止國防部不得與名單內的企業簽訂新合同，也禁止通過第三方間接採購這些企業的產品或服務；該名單將於2027年起正式生效。

除了大疆，已有多家列入黑名單的中國公司提出訴訟，包括生物科技公司藥明康德(Wuxi AppTech)、電商巨頭阿里巴巴等。