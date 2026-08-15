川普：打敗伊朗後 將宣布荷莫茲海峽是美領土

川普總統14日到紐約長島出席活動時表示，美國將在戰勝伊朗後宣布荷莫茲海峽為美國領土。（美聯社）

川普 （Donald Trump）總統14日聲稱，「擊敗伊朗 後」他很快就會「宣布荷莫茲海峽 為美國領土」。

川普14日在紐約州長島（Long Island）舉行的選舉造勢上活動上演講時說，伊朗正遭受慘敗，「在我們徹底擊敗伊朗後，很快我就會宣布荷莫茲海峽為美國領土」。他說出這句話時輕笑了一下，並補充道：「這是真的。」

川普稱自己做了正確的事 高油價只是小問題 「我永不會道歉」

川普還稱，與阻止伊朗獲得核武器相比，高油價只是一個小問題，並稱他「永遠不會道歉。我做了正確的事」。

川普12日在社群媒體發文稱，「美國完全控制著荷莫茲海峽……伊朗對此束手無策」。而據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）13日報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央總部發言人在一份聲明中表示，荷莫茲海峽處於伊朗「完全掌控」中，未經伊朗許可，任何船隻都無法安全通過。

有線電視新聞網（CNN）14日報導，川普總統表示「永遠不會為對伊朗採取軍事行動道歉」，並辯稱為了阻止伊朗擁有核武器，承受更高的汽油價格是值得的。

「你們的汽油費稍微貴了一點，但請記住，你們這樣做是為了讓一個非常邪惡的國家——一個實質上是全球第一大資助恐怖主義的國家——無法擁有核武器。我們不想讓他們擁有核武器。所以，當你們不得不稍微多付一點錢的時候，請記住這一點。」川普14日在紐約州納蘇郡（Nassau County）的一場活動上說。

CNN報導指川普淡化了戰爭給美國人造成的經濟損失，稱他打擊伊朗的決定是「正確的」。川普稱，「油價現在來到每加侖4美元了，沒關係。我的意思是，我不會、我永遠不會道歉。我做了正確的事。」

就在幾個小時前，即將卸任的白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，保持低油價與確保伊朗永遠無法擁有核武器這兩個目標對總統來說同樣重要，這顯然與本屆政府最初僅聚焦核議題的訊息傳達有所轉變。

但川普的發言顯然與13日發言的副總統范斯(J.D. Vance)並不同調，范斯表示攻打伊朗主要是維持低油價，阻止伊朗擁核是其次。

周五，美國汽車協會（AAA）公布的全美普通汽油平均價格為每加侖4.07美元，高於一個月前的3.85美元以及一年前的3.16美元。

在整個戰爭期間，川普一直表示為了確保伊朗不擁有核武器，承受更高的油價是值得的。但最近CNN的一項民意調查顯示，74%的美國人認為這場戰爭得不償失，因為它造成了美軍人員的生命損失，並給美國政府帶來了沉重的財政負擔。