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川普換機防暗殺 華郵：美認以色列情資可信度低 疑另有所圖

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統7月8日在安卡拉祕密換機，據華郵報導，當時的威脅情報來自以色列，但CIA...
川普總統7月8日在安卡拉祕密換機，據華郵報導，當時的威脅情報來自以色列，但CIA也並不確定。（美聯社）

華盛頓郵報日前率先披露，川普總統7月8日結束在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會行程時，因接獲伊朗企圖暗殺的情資，白宮隱瞞川普的行蹤，安排他先登上舊空軍一號，隨後祕密搭乘機場餐飲車前往另一架C-32A專機，與幾名重要幕僚一同飛往英國。該報12日進一步披露，熟悉情資的美國現任與前任官員表示，美方情報官員對以色列轉達的暗殺威脅抱持懷疑。

一名官員表示，以色列政府將暗殺威脅轉達給美國中央情報局(CIA)，但CIA分析人員認為情資缺乏說服力，並向川普政府官員表達疑慮。另一名官員形容，川普生命受到威脅的報告「源自以色列，並非由美國取得，被認為可信度偏低」。

美方部分人士質疑川普當時是否面臨迫在眉睫的威脅，也讓白宮7月決定隱瞞川普行蹤、祕密更換專機一事再添疑點。白宮12日未直接說明美國收到哪些情報，以及美方官員如何看待這些情報。中情局拒絕評論，以色列駐美國大使館則未立即回應媒體要求提供細節。

不過，一名不具名美方官員在聲明中表示：「正如總統所說，他曾多次面臨生命威脅，其中包括來自伊朗的威脅，當局也會採取一切措施確保他的安全。」他說：「美國特勤局的核心任務是保護總統，他們也完成了這項任務。」

川普自2024年競選總統以來，曾躲過3起外界知悉的暗殺陰謀，但沒有證據顯示任何嫌疑人與伊朗有關。然而，美國2020年暗殺伊朗聖城軍指揮官蘇雷曼尼後，伊朗揚言殺害川普及其他美國高階官員，一直讓美方高度警戒。伊朗最高領袖與數十名其他高階官員於2月美伊戰爭爆發之初遇害後，美方憂慮更加升高。白宮與特勤局最終似乎認定，不能冒任何風險。

最先受訪的美方官員表示，儘管以色列情資受到質疑，特勤局仍出於高度謹慎，在安卡拉執行這項縝密計畫。該官員表示：「總統已經三次險遭不測，因此特勤局不願冒任何風險。他們做了必須做的事。」

一名美方現任官員與一名前任官員表示，部分美方情報官員認為，以色列分享川普生命受到威脅的警告，與其說是為了提供資訊，不如說是為了影響川普決策及美國的中東政策。

該現任官員表示，以色列認為伊朗無疑是當前最迫切的威脅，但將土耳其視為中長期威脅；川普與土耳其總統厄多安私交良好，進一步推動華府與安卡拉關係升溫，也讓以色列感到不安。熟悉內情的前任官員則指出，這「符合以色列情報報告更廣泛的模式，部分官員認為，這些報告不僅提供資訊，也旨在影響總統決策」。

精華 FAQ

  • 華郵指出，白宮是因接獲川普可能遭伊朗暗殺的警訊，才隱瞞其行蹤，先讓他登上舊空軍一號，再改搭C-32A飛往英國，以降低風險並確保安全。

  • 多名美方官員表示，CIA分析人員對這份情資缺乏信心，認為它來自以色列而非美國自行取得，可信度偏低，因此對川普是否真的面臨迫近威脅存有疑慮。

  • 部分官員認為，以色列可能借由警告川普遭威脅，影響其決策與美國中東政策，尤其是在川普與厄多安關係升溫、華府與安卡拉互動增加的背景下更令以方不安。

以色列 川普 伊朗

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