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路透記者曝搭「誘餌飛機」曾被要求關窗 川普事後還開玩笑

編譯盧思綸／綜合報導
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7月8日隨行記者由後艙門登上舊空軍一號，但被要求拉下遮光板，估計此時川普總統已悄...
7月8日隨行記者由後艙門登上舊空軍一號，但被要求拉下遮光板，估計此時川普總統已悄悄登上另一架飛機。（路透）

川普總統7月因伊朗暗殺威脅秘密換機，同行記者團全被蒙在鼓裡。登上那架「誘餌空軍一號」的路透記者施萊特瑞近日還原隨行過程，直言一開始就察覺有些地方不對勁，一些記者甚至開始猜伊朗是否真將出手；直到一個月後，他們才知道，自己搭乘的總統專機根本沒有總統。川普事後還拿這件事開玩笑，對記者打趣說：「要是我走了，你們也會跟著走，對吧？」

7月北約峰會在安卡拉進入尾聲時，川普突然宣布不會搭乘卡達提供的新總統專機，將改搭舊空軍一號前往英國。

專跑白宮新聞的路透記者施萊特瑞(Gram Slattery)透露，這番說法立刻讓隨行記者起疑。川普當天又多次向媒體提起伊朗長期企圖殺害他，卻在離開土耳其前的記者會上，迴避換機原因。

登機後，白宮人員突然要求所有記者拉下窗戶遮光板，只稱這是特勤局要求。施萊特瑞說，自己過去曾多次搭乘總統專機，知道這種要求並不尋常，當下甚至猜測，是否是為了遮掩某種機密國防技術。

施萊特瑞提到，在空軍一號上「想取得答案有時出乎意料困難」。基於安全因素，記者不能使用Wi-Fi，能接觸到的白宮人員通常也只有負責後勤協調的隨行記者聯絡員，但對方往往接觸不到敏感資訊，也沒有權限對外說明。

從安卡拉飛往英國麥登豪皇家空軍基地(RAF Mildenhall)途中，一切看似平靜，記者卻「很難真正放鬆」。他們仍以為川普在同一架飛機上，隨時可能現身。與此同時，沒人知道整趟行程究竟出了什麼狀況。川普途中也沒有像平常一樣到記者艙受訪，當時記者沒有多想，後來才知道，川普根本不在機上。

深夜抵達英國後，記者團下機時看見川普從飛機另個區域走下來，隨後又被要求跟著他步行前往停在數百碼外的新空軍一號。

施萊特瑞形容，他跑白宮新聞這麼多年，從沒見過類似場面，整套安排「格外刻意，而且充滿電影感」，卻完全不知道目的何在。

從英國返美時，在卡達贈機上，川普終於走進記者艙。面對記者追問，他否認換機是出於安全疑慮，但當被問到為何要求拉下遮光板時，他坦言自己持續面臨來自伊朗的威脅。

川普接著對記者說：「不過我要是走了，你們也跟著走，對吧？」最後他又補了一句：「也許有一天你們會想換份工作。」

川普總統7月9日在轉搭卡達贈與的新空軍一號由英國返抵美國。(路透)
川普總統7月9日在轉搭卡達贈與的新空軍一號由英國返抵美國。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，川普7月因擔憂伊朗暗殺威脅，秘密改搭舊空軍一號，並讓隨行記者團以為他仍在同機，以降低外界對行程與安全安排的掌握。

  • 白宮人員要求所有記者拉下窗戶遮光板，理由是特勤局要求；但記者又無法上網、能接觸的人也有限，因此一度懷疑是為遮掩機密技術。

  • 川普返美時進入記者艙，否認換機是單純出於安全疑慮，但承認仍面臨伊朗威脅，並打趣說『要是我走了，你們也會跟著走，對吧？』

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