林肯號200天未靠港引關切 華盛頓號將接替 赫塞斯駁：情況被扭曲

美軍航空母艦林肯號部署海外已超過個月，中東任務將由華盛頓號航母接手。圖為林肯號2019年11月通行荷莫茲海峽。(美聯社)

受到伊朗 戰爭影響，「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦執行部署任務已超過250天，還因為200天不曾停靠港口而創下紀錄。華爾街日報13日獨家報導，國會議員對於「林肯號」延長部署導致食物與個人用品缺乏、水管堵塞等惡劣生活條件，以及艦上官兵心理健康走下坡表示關切，軍方則將出動「華盛頓號」(USS George Washington)前往中東地區接替「林肯號」。

以日本為基地的「華盛頓號」最近幾周在南海運作，曾經停靠越南 。根據船舶追蹤數據與美國官員透露，「華盛頓號」日前跟導彈驅逐艦一同向西穿越麻六甲海峽。

一名美國官員13日證實，8月初有人企圖從「林肯號」跳海，所幸很快獲救。

MS Now新聞網站本月稍早報導，「林肯號」水兵生活條件惡劣，缺乏食物、牙膏和肥皂。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)致函國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)及代理海軍部長高雄(Hung Cao)指出，「林肯號」部署超過250天且已200天沒有停靠港口，創下連續海上航行紀錄，許多報導傳出艦上基本物資短缺，出現水源污染與水管問題，官兵心理健康惡化，甲板出現安全疑慮以及郵政系統中斷，導致寄往船上的許多慰問包裹在運輸途中遺失數月之久。

共和黨印地安納州聯邦眾議員斯塔茲曼(Marlin Stutzman)13日接受CNN訪問時說，將要求五角大廈與川普政府說明最新狀況。他表示：「說到底，正在服役的人必須能夠安心，知道自己受到妥善照顧。」

赫塞斯13日在巴拿馬市(Panama City)一艘海軍艦艇上對媒體說，有關「林肯號」現況的報導讓事實「完全遭到扭曲」。他說：「我們確保每艘船艦、每名船員、每位艦長在所有時刻都能獲得我們能提供的一切。」赫塞斯並未說明去年11月離開聖地牙哥的「林肯號」何時返回美國本土。

曾經參與伊拉克戰爭的民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)說，希望組成跨黨派參院代表團前往「林肯號」實地勘察，調查艦上狀況。加列戈在社群媒體X發文寫道：「這些水兵應該清楚知道何時能夠回家。」

美軍航空母艦林肯號部署海外已超過個月，中東任務將由華盛頓號航母接手。圖為華盛頓號2024年11月通過南韓水域。(路透)