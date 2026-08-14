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烏克蘭愛國者飛彈快用光 澤倫斯基急扣美國求售

編譯周辰陽／綜合報導
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烏克蘭現有的愛國者飛彈庫存幾乎見底，急向美國求售。圖為烏軍操作的愛國者飛彈系統。...
烏克蘭現有的愛國者飛彈庫存幾乎見底，急向美國求售。圖為烏軍操作的愛國者飛彈系統。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

俄羅斯正利用烏克蘭愛國者攔截彈庫存幾乎歸零的弱點，近幾周迅速增加彈道飛彈攻擊，首都基輔遭受的打擊尤其嚴重。澤倫斯基表示，如果美國出售現有愛國者攔截彈庫存的5%，烏克蘭就能撐過冬季並挽救人民生命；如果出售10%，就能摧毀俄羅斯所有來襲彈道飛彈，「但我現在只有1%」。

他指出，烏克蘭今年的攔截彈數量僅為2025年的五分之二，俄羅斯每月發動的飛彈攻擊卻是以往的兩倍，「每晚都會遭到攻擊，每月還會遭遇四到五次大規模攻擊。那些夜晚非常可怕，人民確實非常英勇、非常堅韌，但他們累了。」烏克蘭官方並未公開2025年全年實際取得的「愛國者」攔截彈總數。

澤倫斯基透過電話與訊息直接向白宮懇求，也透過盟友間接遊說，希望美方增加愛國者飛彈援助，但不願透露近期與川普政府互動的其他細節。他也證實，最近曾與美國副總統范斯通話，但拒絕說明范斯是否如金融時報報導，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯一座黑海石油港口。

戰略暨國際研究中心曾估算，愛國者飛彈庫存在美伊戰前有2330枚，至4月停火生效時，已降至1030枚；經過7月數回合交戰，估計剩餘庫存降為759枚至827枚，比衝突爆發前大減至少65％。

精華 FAQ

  • 他表示，烏克蘭現有攔截彈僅達所需美援數量的1%，遠遠不足以應付俄羅斯近來激增的彈道飛彈攻擊，因此防空壓力正急遽升高。

  • 他呼籲美國出售現有愛國者攔截彈庫存的5%，就足以讓烏克蘭撐過冬季並挽救生命；若能提供10%，則可更有效攔截來襲飛彈。

  • 俄羅斯趁烏克蘭庫存幾近告罄之際加強攻勢，基輔尤受衝擊；同時相關估算指出，美國愛國者庫存已比戰前大減至少65%，顯示供應壓力也在上升。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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