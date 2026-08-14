駐紮逾20年 美軍9月底前撤離伊拉克

美軍訂9月底前自伊拉克完全撤出，結束在伊拉克20餘年的軍事存在。圖為2017年美軍在伊拉克南部摩蘇爾的基地。(美聯社)

美國官員13日表示，美國預計將在9月底前自伊拉克 撤出所有部隊，結束自2003年針對伊拉克前總統胡森(Saddam Hussein)發動入侵行動以來的美軍駐紮。

美聯社報導，華府與巴格達當局2024年達成協議，將逐步結束以美國為首針對伊斯蘭國(Islamic State)且規模大幅縮小的行動。美軍去年撤出伊拉克大多數地區的基地，但仍在半自治的北部庫德族地區維持軍事存在。自美國與以色列 2月28日對伊朗 發動戰爭以來，當地基地屢次遭遇攻擊。

伊拉克總理柴迪(Ali al-Zaidi)當天會見美軍中央司令部(U.S. Central Command)的古柏(Brad Cooper)上將。柴迪會後發表聲明表示，他已確認9月30日為「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟(Global Coalition to Defeat ISIS)結束在伊拉克軍事任務並完成美軍撤離的確定且最終日期」。

一名美國官員證實，美軍預計將在9月30日前完成撤軍，但拒絕透露目前仍有多少美軍留在伊拉克，以及他們將被重新部署到何處。

美軍撤離後，包括庫德族戰士與其他伊拉克庫德斯坦自治區安全部隊在內的伊拉克安全部隊，將主導在伊拉克打擊恐怖分子的行動。」

兩名伊拉克庫德族官員表示，美軍部隊與軍事裝備自三周前開始從阿比爾(Erbil)撤離。由於未獲授權對外發表評論，這兩名官員皆要求匿名。

在2007年反叛亂行動高峰期，美軍在伊拉克駐軍人數曾增至逾17萬人。2011年12月，最後一批作戰軍人撤離。但在2014年，隨著伊斯蘭國崛起並在伊拉克與敘利亞攻城掠地，美軍應伊拉克政府邀請再度進駐。

在伊斯蘭國失去曾宣稱控制的領土後，聯軍的軍事行動於2021年結束。美國在伊拉克保留了約2500名軍人，負責訓練並與伊拉克軍隊一同執行打擊IS的行動。

有分析認為，隨美國在今年2月28日對伊朗開戰後重創德黑蘭，自伊拉克撤軍很可能讓土耳其趁勢填補美國影響力的空白，中東情勢與權力平衡如何發展值得關注。