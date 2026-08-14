美軍25%「死神」無人機已在伊戰中折損 損失13億元

美軍MQ-9「死神無人機」在伊朗戰爭中損耗巨大，已減少了25%。(路透)

在伊朗 戰爭中，MQ-9「死神」(Reaper)無人機 經常用於荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的偵察和定點打擊任務，但這些無人機飛行速度慢且通常低空飛行，很容易成為伊朗軍隊及葉門、伊拉克 武裝代理組織的目標。三位知情美國官員透露，美軍在與伊朗的戰爭中至少損失了45架死神無人機，約占機隊總數的25%。

華盛頓郵報報導，據公開預算和各軍種說法，伊朗戰爭爆發前美軍擁有約185架死神無人機，其中空軍165架、陸戰隊20架，另外美國情報機構亦有配置，但數量未明。陸戰隊發言人班森中校(Joshua Benson)在聲明中表示，迄今陸戰隊尚未損失任何一架死神無人機；其無人機主要在亞太地區執行任務。

據美國空軍稱，一架死神無人機造價在3000萬元至5000萬元之間，具體取決於任務需求所配備的感測器和武器類型，光是近期這類無人機的折損就可能對納稅人造成超過13億元的損失。

第四位美國官員透露，並非所有折損的死神無人機都是被擊落的，有一部分是操作員與無人機的通訊中斷後墜毀，但具體數量不詳。

今年5月，空軍中將塔博爾(David Tabor)向參院表示，死神無人機數量已降至約135架。塔博爾當時告訴議員們他擔憂這個損失數量，空軍正在研究如何快速補充缺口。國防部已在逐步淘汰通用原子公司(General Atomics)生產的死神無人機，計畫用更便宜的武裝偵察無人機替代，這些無人機可以對目標進行集群攻擊。

同時，川普政府正試圖爭取國會支持一項670億元的伊朗戰爭補充預算，稱這筆預算是補充武器彈藥的關鍵。但即使國會批准，也需要數年時間才能補充因伊朗戰爭、軍援烏克蘭所消耗的庫存。

除了死神無人機，在伊朗戰爭的第一個月美軍就發射了超過850枚戰斧飛彈(Tomahawk)、超過1000枚愛國者(Patriot)及薩德(THAAD)飛彈，極大消耗了美軍關鍵的遠程打擊能力，以及最緊繃的防空系統庫存。