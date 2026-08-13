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美國要養網路私掠者 川普政府授權企業駭客對付外國犯罪集團

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統6日在白宮東廳接見參加2026年米蘭冬季奧運及帕運的美國代表隊選手。(路...
川普總統6日在白宮東廳接見參加2026年米蘭冬季奧運及帕運的美國代表隊選手。(路透)

CNN 13日報導，川普政府正徵召民間企業，在聯邦政府監督下對外國網路犯罪分子發動網路攻擊。這項重大政策轉變，旨在打擊每年造成美國人數十億美元損失的犯罪集團，但專家警告，企業可能面臨法律責任，也可能增加政府與民間行動協調的難度。

川普總統12日發布備忘錄，允許企業在新聯邦計畫的「控制與監督」下，利用網路工具監控外國犯罪分子並破壞相關網路，適用對象是外國犯罪集團，而非外國政府。備忘錄指出，美國企業的創新能力，過去在識別及破壞網路犯罪網路方面「一直未獲充分利用」。

這項措施將讓經過審查的企業，參與過去主要由美國執法、情報與軍事機構主導的駭客行動。不過，美國政府本來就已對外國目標展開大量網路行動，部分前官員擔心，新計畫可能造成「多頭馬車」。

曾任職美國網路司令部的退役陸軍軍官蕭卡（Andrew Schoka）表示，真正風險是最終出現一群「網路私掠者」（cyber privateers）各自行動，聯邦層級卻缺乏明確協調與指揮。他指出，網路行動的協調原本就是聯邦機構的一大挑戰，如今再加入能力更強、行動更快的民間企業，情況恐更加複雜。

這項計畫也可能釋放政府資源。聯邦調查局（FBI）前局長雷伊（Christopher Wray）曾表示，中國政府支持的駭客人數是FBI網路人員的50倍。前FBI資深網路官員凱瑟（Cynthia Kaiser）認為，民間企業協助對抗網路犯罪分子，可讓美國破壞更多犯罪集團，也讓FBI與網路司令部更專注於中國等國家。

不過，凱瑟也說「魔鬼藏在細節裡」，企業加入前仍需要更明確資訊，包括法律責任保障、政府如何監督，以及外國犯罪分子利用美國基礎設施時該如何處理。

依備忘錄，司法部與國土安全部官員將監督這支新駭客團隊，任何「針對美國人的」計畫活動也須接受額外法律審查，包括司法部審查。但曾任職網路司令部的基克塔（Jason Kikta）表示，備忘錄並未提出明確程序，確保行動維護美國公民自由。他批評，對未具名政治任命官員將做出的決定，缺乏清楚的監督或審查機制，且這項命令把法律責任推給企業。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 計畫允許經過審查的企業，在聯邦政府控制與監督下使用網路工具，監控外國犯罪分子並破壞其相關網路，以協助打擊網路犯罪。

  • 專家擔心企業介入後，可能形成各自行動的「網路私掠者」，導致聯邦層級協調更困難，也可能因法律責任不清而讓企業承擔風險。

  • 支持者認為民間企業能補足政府人力不足，讓美國更有效破壞犯罪集團，並讓FBI與網路司令部把更多資源集中在中國等國家級威脅上。

駭客 聯邦政府 川普

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