獵殺太快… 新型作戰演習 烏無人機殲滅美1裝甲旅
華爾街日報報導，美國陸軍4、5月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有4年多實戰經驗的烏克蘭無人機部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在2月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。
戰車不斷「復活」才能繼續演習
知情美國官員及參演人員說，烏軍無人機當時輕易發現美軍的重型裝甲車，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定美軍的關鍵破口，烏軍再藉由投彈無人機及第一人稱視角（FPV）自殺無人機接連攻擊，甚至因「獵殺」速度太快，迫使在演習被「摧毀」的美軍裝甲車必須不斷被設定「復活」，才能讓演習繼續進行。
聯合決心是陸軍每半年一度的大規模地面作戰演習。這次約3500名美軍參演，主要來自德州胡德堡基地輪調赴歐的第一騎兵師第三裝甲旅，任務是模擬攻擊一個由假想敵部隊守備的陣地。擁有豐富無人機實戰經驗的烏克蘭無人機系統部隊第412團增援該假想敵部隊。
儘管美國幾年前就將無人機系統列為現代戰爭的必備要素，也是在戰場運用遠程無人機的先驅，但近五個多月，美軍仍難以防範伊朗的遠程無人機，導致官兵傷亡及軍機等軍事資產損失。
美投入數十億 仍未掌握實戰能力
上述結果反映出，儘管五角大廈近年投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，並組建專門操作無人機的部隊，但美軍仍未能完全汲取烏克蘭在俄烏戰爭的實戰教訓。
智庫戰略與國際研究中心（CSIS）學者柯恩表示，戰場經驗已證明各類無人機對現代戰爭不可或缺，美軍掌握此一能力至關重要，「但目前看來似乎還沒做到」。
美國正積極向烏克蘭取經，除了測試烏製無人機，以評估是否採購，也運用經俄烏實戰驗證的反無人機系統保護駐中東美軍。國防部長赫塞斯5月表示，已增派赴烏研究無人機作戰的人員。在川普政府去年1月上台後，美烏關係雖比拜登政府時微妙，但美烏仍持續接觸。
美軍在上述演習逐步調整戰術，開始更熟悉分散部署、隱蔽及電戰。烏軍在該演習時曾轉換身分，協助美軍運用無人機發動攻勢，美軍也能有效操作。在俄烏戰火淬鍊下，烏軍已養成無人機作戰專家，能熟練地持續在砲聲隆隆的前線維修、改裝與武裝無人機，美軍操作員則缺乏相關經驗。
不過，有美軍軍官認為，戰甲車並非一無是處，裝甲和機械化部隊在機動戰仍具優勢。但烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼等人認為，正是無人機技術使傳統的機動戰變困難，才造成當前烏東前線的僵局。
此次並非美軍首度見識到烏軍的無人機戰力。去年5月烏軍無人機操作員也在波羅的海舉行的軍演輕取英國、愛沙尼亞、美國和北約（NATO）其他成員國的軍隊；今年春季瑞典和北約成員國舉行演習時，參演的烏軍在無人機上的表現也優於北約軍隊。
演習中美軍裝甲旅被烏軍無人機迅速擊破，顯示美軍面對偵察、投彈與FPV自殺無人機時仍相當脆弱，也暴露其在無人機實戰與反制能力上的不足。 烏軍先以偵察無人機快速發現重型裝甲車，再用投彈無人機與FPV自殺無人機連續攻擊，因摧毀速度太快，部分美軍車輛還得反覆設定「復活」才能繼續演習。 報導指出，美軍雖投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，但仍未完全汲取烏克蘭戰場經驗，未來若要維持機動戰優勢，必須更快補強分散部署、隱蔽與電戰能力。
精華 FAQ
演習中美軍裝甲旅被烏軍無人機迅速擊破，顯示美軍面對偵察、投彈與FPV自殺無人機時仍相當脆弱，也暴露其在無人機實戰與反制能力上的不足。
烏軍先以偵察無人機快速發現重型裝甲車，再用投彈無人機與FPV自殺無人機連續攻擊，因摧毀速度太快，部分美軍車輛還得反覆設定「復活」才能繼續演習。
報導指出，美軍雖投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，但仍未完全汲取烏克蘭戰場經驗，未來若要維持機動戰優勢，必須更快補強分散部署、隱蔽與電戰能力。
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