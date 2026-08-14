獵殺太快… 新型作戰演習 烏無人機殲滅美1裝甲旅

在一場美國與烏克蘭的聯合演習中，美國的裝甲旅被烏克蘭的無人機殲滅，引起外界對新型態戰爭的關注。圖為烏製無人機。（路透）

華爾街日報報導，美國陸軍4、5月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有4年多實戰經驗的烏克蘭無人機 部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在2月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。

戰車不斷「復活」才能繼續演習

美國陸軍4月30日在德國霍亨費爾茨舉行「聯合決心」演習時，一名士兵操演無人機。（路透）

圖為烏製無人機。（歐新社）

知情美國官員及參演人員說，烏軍無人機當時輕易發現美軍的重型裝甲車，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定美軍的關鍵破口，烏軍再藉由投彈無人機及第一人稱視角（FPV）自殺無人機接連攻擊，甚至因「獵殺」速度太快，迫使在演習被「摧毀」的美軍裝甲車必須不斷被設定「復活」，才能讓演習繼續進行。

聯合決心是陸軍每半年一度的大規模地面作戰演習。這次約3500名美軍參演，主要來自德州胡德堡基地輪調赴歐的第一騎兵師第三裝甲旅，任務是模擬攻擊一個由假想敵部隊守備的陣地。擁有豐富無人機實戰經驗的烏克蘭無人機系統部隊第412團增援該假想敵部隊。

在今年一項在德國的演習中，美軍1支裝甲旅遭到烏克蘭無人機殲滅。（美聯社）

儘管美國幾年前就將無人機系統列為現代戰爭的必備要素，也是在戰場運用遠程無人機的先驅，但近五個多月，美軍仍難以防範伊朗 的遠程無人機，導致官兵傷亡及軍機等軍事資產損失。

美投入數十億 仍未掌握實戰能力

上述結果反映出，儘管五角大廈近年投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，並組建專門操作無人機的部隊，但美軍仍未能完全汲取烏克蘭在俄烏戰爭的實戰教訓。

智庫戰略與國際研究中心（CSIS）學者柯恩表示，戰場經驗已證明各類無人機對現代戰爭不可或缺，美軍掌握此一能力至關重要，「但目前看來似乎還沒做到」。

美國正積極向烏克蘭取經，除了測試烏製無人機，以評估是否採購，也運用經俄烏實戰驗證的反無人機系統保護駐中東美軍。國防部長赫塞斯5月表示，已增派赴烏研究無人機作戰的人員。在川普政府去年1月上台後，美烏關係雖比拜登政府時微妙，但美烏仍持續接觸。

美軍在上述演習逐步調整戰術，開始更熟悉分散部署、隱蔽及電戰。烏軍在該演習時曾轉換身分，協助美軍運用無人機發動攻勢，美軍也能有效操作。在俄烏戰火淬鍊下，烏軍已養成無人機作戰專家，能熟練地持續在砲聲隆隆的前線維修、改裝與武裝無人機，美軍操作員則缺乏相關經驗。

不過，有美軍軍官認為，戰甲車並非一無是處，裝甲和機械化部隊在機動戰仍具優勢。但烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼等人認為，正是無人機技術使傳統的機動戰變困難，才造成當前烏東前線的僵局。

此次並非美軍首度見識到烏軍的無人機戰力。去年5月烏軍無人機操作員也在波羅的海舉行的軍演輕取英國、愛沙尼亞、美國和北約（NATO）其他成員國的軍隊；今年春季瑞典和北約成員國舉行演習時，參演的烏軍在無人機上的表現也優於北約軍隊。