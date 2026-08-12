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美副總統一通電話要烏克蘭停炸黑海油輪 澤倫斯基為何肯點頭？

編譯季晶晶／即時報導
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貨輪Nadezhda在俄羅斯黑海港口新羅西斯克附近遭無人機攻擊後起火，現場冒出濃...
貨輪Nadezhda在俄羅斯黑海港口新羅西斯克附近遭無人機攻擊後起火，現場冒出濃煙。（路透）

英國金融時報報導，烏克蘭官員表示，美國副總統范斯7月31日致電烏克蘭總統澤倫斯基，要求停止攻擊黑海上的非俄籍船舶以及裏海管線聯盟（CPC）設施。華府擔心，烏方鎖定載運哈薩克原油、進出俄羅斯新羅西斯克港的油輪，將進一步擾亂油市，並損害雪佛龍、埃克森美孚等美企的利益。

范斯提出要求後，烏方便未再以無人機襲擊新羅西斯克港CPC碼頭附近的油輪。基輔同意不以CPC設施或非俄籍船舶為目標，前提是這些船隻沒有被列入烏克蘭制裁名單，也未載運俄國石油或其他俄國貨物。CPC是哈薩克石油供應歐洲市場、替代俄羅斯能源的的重要通道。

雪佛龍與埃克森美孚均持有CPC及哈薩克西部油田權益。7月17日，一艘由埃克森美孚租用、等待裝油的油輪遭到攻擊。烏克蘭的連串攻擊行動已數度迫使哈薩克停止向新羅西斯克輸油，導致運價與保費增加逾一倍。能源數據公司Kpler統計，CPC的7月每日裝運量降至130萬桶，較6月減少逾30萬桶，較5月少60萬桶。

根據知情人士，基輔接受美方要求，與爭取美國核准生產愛國者攔截飛彈有關。烏克蘭也希望在入冬前採購數百枚。

精華 FAQ

  • 范斯要求烏克蘭停止攻擊黑海上的非俄籍船舶，以及裏海管線聯盟CPC相關設施，避免再衝擊哈薩克原油外運與國際油輪航行安全。

  • 知情人士指出，基輔接受限制攻擊，與爭取美國核准生產愛國者攔截飛彈有關，烏方也希望在入冬前盡快取得數百枚防空飛彈。

  • 烏方連串攻擊使哈薩克數度停止向新羅西斯克輸油，運價與保費翻倍以上；CPC 7月日均裝運量降至130萬桶，較6月少逾30萬桶。

澤倫斯基 烏克蘭 范斯

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