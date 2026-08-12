沒核協議也願收兵？WSJ：川普「1條件」想體面抽身 伊朗不買帳

美伊對荷莫茲僵局未解，且互相索賠，伊朗的痛苦指數飆升近百分之百。圖為德黑蘭街市。（歐新社）

華爾街日報報導，川普 總統數周來一直為結束伊朗 戰爭尋找退場方式，甚至美國官員透露，川普曾私下向高階幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

巴基斯坦 國防部長阿西夫(Khawaja Asif)11日表示，美國與伊朗在荷莫茲海峽問題上，接近達成某種安排，但未透露細節。國際油價連漲四天後持穩。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中東計畫主任亞古比安(Mona Yacoubian)表示：「伊朗最近針對重開海峽提出的強硬要求，讓川普愈來愈難在保住顏面的情況下抽身這場衝突。」

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」伊朗問題專家布魯(Gregory Brew)表示：「伊朗人深信川普想脫身，而且把注意力集中在重開海峽，這正是他們採取強硬談判手段的原因。」

此外，波斯灣的能源生產國正逐漸認定，伊朗對荷莫茲海峽的控制將成為常態，進而無限期干擾其石油與天然氣出口，以及全球能源供應。

問題在於，他們擔心另一個選項重新開戰，會使情況會更加糟糕。

這一困境凸顯出，這場戰爭已經讓一個更加具敵意的伊朗崛起，也讓這個對全球能源安全至關重要的地區陷入沒有好選項可用來制衡伊朗的局面。

伊朗在波斯灣的對手並不喜歡目前正在考慮中的協議。這項協議旨在重新打通這條重要水道，但同時也將正式確立由伊朗監督進入荷莫茲海峽船隻的機制。

不過，海灣地區官員表示，對該地區而言，這項協議仍比美國與伊朗進一步採取軍事行動更好，因為一旦再次爆發軍事衝突，阿拉伯國家的能源基礎設施將面臨風險。

華爾街日報報導，一名白宮官員堅稱，美國已完成所有針對伊朗的軍事目標。這名官員表示，川普目前的重點是確保全球能源能順利經由海峽運輸；若伊朗進一步攻擊船隻，美方仍會保留軍事選項。

在核問題方面，美國官員補充，川普近幾周私下告訴高層幕僚，美國去年摧毀伊朗三處主要核設施後，德黑蘭很可能無法在他的總統任期內重啟核計畫。

川普近期也表示，美國情報應能察覺伊朗重建核設施或祕密製造核彈的企圖，而美方再度動武的威脅也足以形成長期嚇阻。

川普政府面臨的一大問題是金錢。伊朗除了要求解凍其在全球各地的資產，還要求數十億美元的戰爭賠償。

川普已表示，白宮不會允許任何納稅人的錢流向伊朗，但如果美方不解凍部分伊朗資產，協議似乎很難達成，而解凍措施也可能附帶條件。雙方對於美國是否應提供豁免，允許伊朗在公開市場出售石油，也存在爭議。