五角大廈認了 2025年3度空襲葉門釀153平民死亡 但恐不只這些

美國夏威夷群島以南海域舉行「環太平洋軍演」（RIMPAC）期間，美國海軍一架F-18戰機7月11日在羅斯福號航空母艦降落。（路透）

美國國防部已正式承認，美軍2025年的軍事行動造成逾150名無辜平民死亡、逾240人受傷，所有經證實傷亡均來自美軍在葉門發動的3次空襲。

CBS新聞取得的報告顯示，美軍為阻止獲伊朗 支持的葉門青年運動攻擊紅海商船，於2025年3月至5月發動「剽悍騎士行動」（Operation Rough Rider），打擊葉門境內的青年運動目標，造成153名平民死亡，另有243人受傷；報告已於10日晚間提交國會。

報告認定，美軍很可能在3次空襲中造成平民死亡：4月6日在葉門首都沙那附近造成5人死亡、4月17日在拉斯伊薩港（Ras Isa Port）附近造成80人死亡，另有68人於4月28日在薩達（Saada）附近死亡。

美軍並未進行現場勘查或訪談，而是依據美方情報、影像及公開報導做出評估。追蹤衝突中平民傷亡的組織「空中戰爭」（Airwars）2025年發布報告指出，剽悍騎士行動可能造成至少258名平民死亡。五角大廈 的報告認定至少153人死亡；不過，截至今年稍早，美軍仍根據非政府組織轉交的通報，評估葉門另外15起事件。

值得注意的是，川普政府自2025年9月起在加勒比海及太平洋展開具爭議的船隻打擊行動，旨在鎖定美方列為恐怖組織的販毒集團旗下毒品走私者。這項行動2025年造成約120人傷亡，2026年則造成95人傷亡，但這份報告並未納入這些數字。

這份報告的開場聲明雖稱：「美軍堅定致力於減少對平民造成的傷害，戰爭部在遵守戰爭法方面擁有良好紀錄。」但美國國防部長赫塞斯曾誓言將重點放在「殺傷力」，而非「溫吞的合法性」。在他的任內，一些致力於減少平民傷亡的辦公室也遭到裁減。

五角大廈未回應詢問。大西洋日前報導，五角大廈正考慮恢復多達一半遭裁撤的專責減少平民傷亡職位，以應對平民傷亡指控，尤其是伊朗戰爭開戰初期疑似空襲一所女子學校一事。伊朗政府表示，這次打擊造成約170人死亡，美方則尚未公布調查結果；這起事件可能成為最重大考驗，用以檢視美軍在阿富汗戰爭後推行的平民傷害改革是否如預期發揮作用。