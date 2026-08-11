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被伊朗狠甩一巴掌 紐時：川普想抽身 中東未必肯放過他

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統10日在白宮橢圓辦公室。（美聯社）
川普總統10日在白宮橢圓辦公室。（美聯社）

紐約時報報導，川普總統急於居功稱勝，回鍋白宮後插手加薩、挑起伊朗戰爭，卻無力讓局勢照著他的意思走，被現實狠狠打臉。如今川普或許想甩手了，但中東未必肯放過他，戰爭造成的影響持續衝擊川普，更反映華府在中東的影響力已下降。

伊朗持續打亂美方盤算，川普想低調處理，德黑蘭卻拿重開荷莫茲海峽當籌碼，開出一連串高昂條件，讓川普更難抽身。加薩同樣不聽使喚，川普才高調宣布和平方案取得歷史突破，正尋求連任的以色列總理內唐亞胡隨即公開拒絕。

美國對伊朗的封鎖和制裁仍持續，德黑蘭未停止攻擊荷莫茲海峽船舶，更不大可能對川普威脅逆來順受，衝突隨時可能再度升高。與此同時，戰爭已大量消耗美軍彈藥庫存，推高物價，在美國國內愈來愈不得民心，讓川普與共和黨面對11月期中選舉的政治代價持續升高。

這兩場戰爭凸顯川普急於宣告成功，即便已動用龐大軍事火力，卻無法將自身意志強加於區域勢力，反映美國在中東的影響力已經下降。華府智庫「中東研究所」高級研究員卡圖利斯（Brian Katulis）指出，美國期中選舉逼近之際，川普顯然正設法讓局勢將溫，卻被現實狠狠打臉。

眼下比起美國經濟和川普政府，伊朗更扛得住長期消耗的壓力。華府智庫「布魯金斯研究所」伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）直言，現在川普沒什麼理想選項。

卡圖利斯認為，川普在伊朗與以色列這兩個問題上誤判了區域權力動態。

現在土耳其、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦又簽署新的防衛協議，反映各國對美國在中東的影響力愈來愈沒信心，開始分散風險。

精華 FAQ

  • 因為他急於宣告自己能控制局勢，卻無法左右伊朗與以色列的行動；伊朗持續施壓，內唐亞胡也拒絕其和平方案，顯示美方並未掌握主導權。

  • 德黑蘭把重開荷莫茲海峽當成籌碼，提出高昂條件並持續攻擊船舶，迫使美國在制裁、威脅與降溫之間兩難，讓川普很難快速收手。

  • 報導認為，美國即使動用龐大軍事火力，仍無法強加意志於區域勢力，顯示華府在中東的影響力下降，連土耳其、沙烏地與巴基斯坦也開始分散風險。

伊朗 川普 加薩

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