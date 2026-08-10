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美伊互索賠 荷莫茲難重啟 美戰略石油跌破3億桶探43年新低

編譯葉亭均／即時報導
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荷莫茲海峽上的油輪。（路透）
荷莫茲海峽上的油輪。（路透）

國際油價10日收盤大漲5%，因伊朗和美國互相要求賠償，導致達成重啟荷莫茲海峽協議的前景黯淡。另一方面，由於伊朗戰爭導致全球石油庫存持續承受壓力，美國戰略石油儲備（SPR）的原油庫存量已跌破3億桶，降至逾40年來最低水準。

布蘭特原油10月期貨周一收漲4.17美元，漲幅4.99%，報每桶87.72美元；美國西德州中級原油（WTI）9月期貨收漲3.95美元，漲幅5.05%，報每桶82.13美元。兩大指標油價均創7月29日以來最大單日漲幅，逆轉上周跌勢。

川普索賠50年損失 荷莫茲海峽重啟添變數

伊朗表示，美國必須解除對伊朗的制裁並滿足其他條件，才能重新開放荷莫茲海峽；川普總統則表示，伊朗必須針對「他們殺害和嚴重傷害的所有人員」支付賠償。

川普周一在白宮表示：「我們將要求他們為過去50年所造成的損害支付賠償。」他說，這些賠償將涵蓋平民示威者以及美軍在該地區死亡所造成的損失。

此前，川普未曾提出這樣的要求，這番言辭升級可能進一步增加重新開放荷莫茲海峽的難度，消息帶動油價飆漲。至於伊朗提出的要求大致符合6月簽署的一項初步和平協議內容，但該協議後來已告破裂。

伊朗表示，與阿曼就劃定穿越海峽新航道的最終協議已接近達成，但重申美國必須滿足包括賠償、解除制裁及停止軍事威脅在內的條件，這條戰略水道才會重新開放。

自2月戰爭爆發以來，川普一再在威脅升級衝突與宣稱和平協議即將達成之間反覆搖擺。川普周日又釋出訊號，表示他準備讓對伊朗的經濟壓力持續升高，而不是再次發動軍事攻擊，迫使荷莫茲海峽重新開放。

黑海與沙烏地遇襲 地緣政治風險加劇供應緊繃

BOK Financial交易部高級副總裁基斯勒表示：「由於美伊和解協議看來將被延後，加上烏克蘭進一步打擊黑海地區俄羅斯煉油廠和油輪，原油期貨走高。」他說，多數交易員認為近期供應趨緊狀況持續更久的可能性正在上升。

供應風險也在加劇。與伊朗結盟的葉門青年運動武裝周日說，已襲擊沙烏地阿拉伯位於賈贊的煉油廠。

美國戰略石油庫存跌破3億桶 逾40年來最低水準

另一方面，美國戰略石油儲備的原油庫存已跌破3億桶。根據美國能源部周一公布的數據，上周戰略石油儲備庫存減少610萬桶，降至2.987億桶。這座於1975年成立的戰略儲備，目前庫存水準為1983年1月以來最低。

川普在3月下令釋放1.72億桶原油。當時伊朗切斷經由荷莫茲海峽的石油出口，引發史上規模最大的原油供應中斷。

如今，外界開始質疑美國政府的戰略石油庫存是否瀕臨耗盡。美國能源部一名發言人7月表示，戰略石油儲備要維持安全運作所需的最低原油量約為7000萬桶。

曾在歐巴馬總統任內擔任國務院國際能源事務特使的戈德溫（David Goldwyn）表示，戰略石油儲備目前剩餘的石油量仍足以在必要時進行另一輪釋放。

戈德溫說：「我並不擔心戰略石油儲備的穩定性，也不擔心我們在必要時再次釋放庫存的能力。」

精華 FAQ

  • 主要原因是伊朗與美國互相提出賠償要求，讓荷莫茲海峽重啟協議前景轉差；再加上黑海、沙烏地等地供應風險升高，市場預期原油供應將更緊俏。

  • 最新數據顯示，SPR庫存已降至2.987億桶，跌破3億桶，並創1983年1月以來最低。這代表美國可動用的緊急原油緩衝變少，市場因此關注後續調節能力。

  • 伊朗要求美國解除制裁、停止軍事威脅並滿足賠償條件，才會重新開放荷莫茲海峽；川普則要求伊朗為過去50年造成的損害與傷亡支付賠償，雙方立場明顯對立。

美伊 石油 荷莫茲海峽

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