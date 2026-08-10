美彈藥短缺惹惱川普 國防部急催軍工業3周內提出增產計畫

美國陸軍2021年底在北卡布拉格堡基地試射陸軍戰術飛彈系統。(美聯社)

伊朗戰爭導致美軍武器彈藥大量消耗，面臨短缺，引發川普 總統與國防部 間的緊張關係。國防部已要求軍工產業加快生產腳步，在21天之內提交增產計畫。

據華盛頓郵報取得的五角大廈 備忘錄顯示，國防部要求承包商迅速提升武器的生產和交付能力。這份備忘錄顯示，國防部副部長費恩柏格(Steve Feinberg)5日致函業界領袖，要求他們在21天內提交計畫，以「大幅加快交付速度，並且/或是提高關鍵能力的產量。」

費恩柏格並在備忘錄中強調：「長達數年的研發周期是不可接受的。我們必須立即大幅加快進度，並擴大產能。」

此外，國防部發言人肖恩．帕內爾(Sean Parnel)8日在一份聲明中表示，國防部正致力於加快彈藥採購，以「以因應威脅所造成的需求速度，為我們的作戰人員提供所需的武器」。他證實，國防部上周已採取措施大幅加快採購進程，但堅稱這是更廣泛的現代化計畫的一部分，該計畫早在與伊朗開戰前就已啟動。

華盛頓郵報指出，根據兩位知情人士透露，伊朗戰爭導致美軍面臨武器短缺，這個問題也成為川普總統與國防部之間緊張關係的導火線。但是儘管國防部已指示國防工業加速生產，武器短缺的問題可能要等到國會批准增加國防開支後才能得到有效解決。但是目前國防支出法案在國會陷入僵局，議員對川普對伊朗的軍事行動感到憤怒，抵制白宮提出將國防部預算大幅增加至1.5兆元的要求，去年該預算約為9000億元。

分析家指出，伊朗戰爭使得美軍本已捉襟見肘的先進飛彈攔截武器庫存大量消耗。在此一情況下，如果敵對行動再次爆發，美軍可能面臨更大的風險。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的分析顯示，愛國者(Patriot)和薩德(THAAD)防空飛彈的庫存減少可能迫使美國及其中東盟友必須承擔更多風險。例如美軍可能會減少對來襲的伊朗無人機和飛彈發射攔截飛彈數，從而增加伊朗飛彈突破防線的可能性。

CSIS估計，愛國者飛彈目前庫存估計在759至827枚之間，比伊朗戰爭前減少約65%。薩德系統的數量也比戰前至少減少38%。

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伊朗戰爭導致美軍武器彈藥大量消耗，面臨短缺，引發川普總統與國防部間的緊張關係。（路透）

伊朗戰爭導致美軍武器彈藥大量消耗，面臨短缺，引發川普總統與國防部間的緊張關係。（路透）