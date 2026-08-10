川普哈瑪斯繳械15點計畫 以總理堅拒 罕公開分歧

以色列總理內唐亞胡9日明確拒絕川普所提的15點加薩和平計畫，圖為內唐亞胡(左)2025年12月29日在佛州與川普總統見面。(路透)

美國總統川普 上月底宣布一項讓巴勒斯坦哈瑪斯 組織解除武裝的15點計畫，以色列總理內唐亞胡 9日公開拒絕這項計畫，表示以軍「在哈瑪斯解除武裝前不會進行任何撤軍行動」。這是內唐亞胡與川普之間罕見的公開分歧。

以：全繳械才撤軍 和平理事會：計畫是唯一出路

根據內唐亞胡辦公室發布的會議紀要，他在周日舉行的內閣會議上說：「我要在這裡說清楚，以色列拒絕這項15點計畫。」他並表示，以色列已將相關疑慮傳達給川普政府。

內唐亞胡說：「我們現在正和美國討論這個問題。他們的一些想法我們可以接受，一些則不能，我們知道如何應對這些不同的想法。」他補充說，「只要我還是總理，就不會成立巴勒斯坦國——無論是在加薩還是在西岸。」

儘管內唐亞胡和川普曾經關係非常親密，但他們在川普推動該地區和平的關鍵細節上存在分歧。英國衛報報導，以色列先前已表明將拒絕美國主導的這項計畫。就在川普上個月宣布該計畫後不久，以色列加強轟炸巴勒斯坦領土，內唐亞胡辦公室還稱：「已公布的版本並不反映以色列的立場。」

但9日的駁斥更加有力、更加直接，而且似乎是針對川普的白宮。 「與所有對我們指手畫腳的人不同，我們會為以色列的安全做一切必要之事，我們有能力也知道如何在必要時堅持立場，即使是對我們最好的朋友，」內唐亞胡說。

川普的和平理事會周日則反駁，該計畫仍然是「唯一的出路」。該理事會加薩問題高級代表姆拉德諾夫在接受以色列電視台採訪時表示：「我們今天提出的方案是確保此類悲劇不再重演的唯一出路。」

這項獲美國支持的計畫提出一套程序，由哈瑪斯分階段將武器交給新的加薩巴勒斯坦行政當局；作為交換，以色列將逐步撤出目前仍控制的加薩逾半地區。哈瑪斯表示，交出重型武器的前提是以色列停止「一切形式的侵略」並從加薩撤軍。

BBC指出，內唐亞胡今年秋天將面臨艱難的連任選戰，不太可能在加薩問題讓步。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列引爆加薩戰爭後，內唐亞胡一直承諾要對哈瑪斯取得「絕對勝利」。但主導加薩近20年的哈瑪斯，如今仍控制加薩部分地區。

以色列與哈瑪斯去年10月同意由美國支持的加薩第一階段停火協議，但該協議將許多最棘手問題延後處理，例如哈瑪斯是否繼續控制加薩。

川普的加薩和平計畫明定，哈瑪斯必須放下武器，這正是以色列的核心要求。但對哈瑪斯而言，武裝抵抗以色列是該組織核心信念之一，因此解除武裝也成為雙方最主要爭議焦點。

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以色列總理內唐亞胡9日明確拒絕川普所提的15點加薩和平計畫，圖為內唐亞胡(左)2025年12月29日在佛州與川普總統見面。(美聯社)

美國總統川普。（美聯社）