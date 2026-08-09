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川普稱美伊「半談判」 不急動武 自曝對伊朗下一步盤算

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普9日準備搭乘空軍一號。（美聯社）
總統川普9日準備搭乘空軍一號。（美聯社）

美國總統川普9日表示，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。

川普接受政治新聞網Axios電話訪問表示正低調處理此事，他說：「我們只是跟他們進行半談判。現在就坐看伊朗嚴重通膨，還有快沒錢這件事。」

川普強調，伊朗經濟情況非常糟糕，甚至沒錢支付部隊薪餉。他表示，美國的海上封鎖已進一步加劇伊朗政權的經濟危機。談到與伊朗你來我往的角力，川普表示：「事情總會解決，像下棋。」

川普另表示，隨著油價跌至每桶略高於75美元，民眾感受到戰爭衝擊有所減輕。

一名美國官員表示，持續交戰反而讓伊朗政權得以暫時迴避戰爭造成的基礎設施破壞與嚴重經濟危機；一旦戰火停歇，德黑蘭不得不面對嚴峻現實，卻幾乎沒有可行的解決辦法。

同時，目前每晚約有800萬桶石油在美軍協調下，經荷莫茲海峽南側航道運出波斯灣，只要協議尚未達成，美方就會設法增加石油外運量。

另一方面，路透報導，伊朗外長阿拉奇9日表示，與阿曼的荷莫茲海峽航運協議已進入最終階段，但重申唯有美國滿足其他條件後，海峽才會重啟。

精華 FAQ

  • 川普稱美國正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，顯示他傾向先觀察局勢與經濟壓力變化，而不是立即重啟大規模軍事行動。

  • 文章指出，美方目前傾向維持海上封鎖，並設法增加石油外運量，藉由持續施壓讓伊朗承受更沉重的經濟壓力，迫使德黑蘭面對現實。

  • 伊朗外長阿拉奇表示，與阿曼相關的荷莫茲海峽航運協議已進入最終階段，但強調只有在美國滿足其他條件後，海峽才會真正重啟。

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