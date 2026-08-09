伊朗磋商阿曼 荷莫茲重啟在望
伊朗8日表示，與阿曼就荷莫茲海峽管控權達成的協議已近在咫尺，但這尚不足以全面開放該航道；不過阿拉伯聯合大公國(UAE)稱，伊朗在該海峽襲擊了另一艘船。
伊朗與阿曼就該海峽達成的協議，被視為結束這場戰爭的更廣泛協議的關鍵一環；這場戰爭始於2月28日美國和以色列對伊朗發動的襲擊，並導致德黑蘭控制了這一主要的能源出口通道。
一位不願透露姓名的美國官員7日表示，華盛頓預計位於海峽兩岸的伊朗與阿曼很快就會達成協議，從而恢復正常的石油運輸。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示，伊朗與阿曼在建立一條穿過該海峽的新航線問題上已「非常接近」達成協議，但重新開放航道還取決於其他條件，包括美國向伊朗支付賠償。
近幾周來，川普政府多次暗示可能即將達成開放海峽的協議，但伊朗方面卻否認正在進行相關談判。目前尚不清楚這一輪密集的談判能否促成更持久的安排。
一位美國官員7日告訴路透：「一旦宣布恢復無阻礙的商業航運協議，美國將解除對伊朗港口的封鎖。」他表示，美國的行動將取決於伊朗對其承諾的履行。美軍中央司令部8日表示，自現行封鎖措施實施以來，已允許30多艘運載人道援助物資的船隻通過。中央司令部在社群媒體上發表聲明稱，美軍已攔截並勸返53艘船隻，使兩艘船隻喪失航行能力，並登臨檢查了另外兩艘船。
曾針對這些船隻採取行動的伊朗革命衛隊8日也表示，海峽的重新開放取決於華盛頓是否接受伊朗提出的條件，這與伊朗和阿曼之間的談判無關。
華爾街日報7日報導，伊朗正尋求把禁止美國海軍軍艦通過荷莫茲海峽，納入海峽重開協議，試圖藉此限制美國在波斯灣長達數十年的軍事部署。美方已向調解方表明，不接受伊朗限制海峽航運或收取通行費，相關分歧也使協議遲遲無法完成。
目前談判由位於荷莫茲海峽南岸的阿曼主導。伊朗官員已在磋商期間公開提出禁止美軍艦通行的要求。儘管伊朗在這場持續六個月的戰爭中遭受重大軍事打擊，德黑蘭領導層仍希望利用終戰談判，削弱美國在波斯灣的主導地位。
伊朗外交部長表示，雙方已非常接近就穿越海峽的新航線達成協議，但這仍不等於全面重開航道，後續還要看其他條件是否被接受。 伊朗除要求美國支付賠償外，還試圖把禁止美國海軍軍艦通行納入協議；美方則拒絕接受限制航運或收費，雙方分歧使協議遲未完成。 美軍中央司令部稱已允許30多艘人道船通過，同時攔截53艘、使2艘失去航行能力；伊朗革命衛隊則強調，是否重開取決於華府是否接受其條件。
精華 FAQ
伊朗外交部長表示，雙方已非常接近就穿越海峽的新航線達成協議，但這仍不等於全面重開航道，後續還要看其他條件是否被接受。
伊朗除要求美國支付賠償外，還試圖把禁止美國海軍軍艦通行納入協議；美方則拒絕接受限制航運或收費，雙方分歧使協議遲未完成。
美軍中央司令部稱已允許30多艘人道船通過，同時攔截53艘、使2艘失去航行能力；伊朗革命衛隊則強調，是否重開取決於華府是否接受其條件。
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