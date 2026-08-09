伊朗磋商阿曼 荷莫茲重啟在望

伊朗在重開荷莫茲海峽之際，尋求阻撓美國軍艦通過該海峽。圖為美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月通過荷莫茲海峽。(美聯社)

伊朗 8日表示，與阿曼就荷莫茲海峽 管控權達成的協議已近在咫尺，但這尚不足以全面開放該航道；不過阿拉伯聯合大公國(UAE)稱，伊朗在該海峽襲擊了另一艘船。

伊朗與阿曼就該海峽達成的協議，被視為結束這場戰爭的更廣泛協議的關鍵一環；這場戰爭始於2月28日美國和以色列 對伊朗發動的襲擊，並導致德黑蘭控制了這一主要的能源出口通道。

一位不願透露姓名的美國官員7日表示，華盛頓預計位於海峽兩岸的伊朗與阿曼很快就會達成協議，從而恢復正常的石油運輸。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示，伊朗與阿曼在建立一條穿過該海峽的新航線問題上已「非常接近」達成協議，但重新開放航道還取決於其他條件，包括美國向伊朗支付賠償。

近幾周來，川普政府多次暗示可能即將達成開放海峽的協議，但伊朗方面卻否認正在進行相關談判。目前尚不清楚這一輪密集的談判能否促成更持久的安排。

一位美國官員7日告訴路透：「一旦宣布恢復無阻礙的商業航運協議，美國將解除對伊朗港口的封鎖。」他表示，美國的行動將取決於伊朗對其承諾的履行。美軍中央司令部8日表示，自現行封鎖措施實施以來，已允許30多艘運載人道援助物資的船隻通過。中央司令部在社群媒體上發表聲明稱，美軍已攔截並勸返53艘船隻，使兩艘船隻喪失航行能力，並登臨檢查了另外兩艘船。

曾針對這些船隻採取行動的伊朗革命衛隊8日也表示，海峽的重新開放取決於華盛頓是否接受伊朗提出的條件，這與伊朗和阿曼之間的談判無關。

華爾街日報7日報導，伊朗正尋求把禁止美國海軍軍艦通過荷莫茲海峽，納入海峽重開協議，試圖藉此限制美國在波斯灣長達數十年的軍事部署。美方已向調解方表明，不接受伊朗限制海峽航運或收取通行費，相關分歧也使協議遲遲無法完成。

目前談判由位於荷莫茲海峽南岸的阿曼主導。伊朗官員已在磋商期間公開提出禁止美軍艦通行的要求。儘管伊朗在這場持續六個月的戰爭中遭受重大軍事打擊，德黑蘭領導層仍希望利用終戰談判，削弱美國在波斯灣的主導地位。