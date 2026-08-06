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川普稱荷莫茲海峽協議「進展不錯」 伊朗議長反譏：作秀外交

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗民眾4日經過德黑蘭一處反川普橫幅。(歐新社)
伊朗民眾4日經過德黑蘭一處反川普橫幅。(歐新社)

美國總統川普6日表示，重開荷莫茲海峽的協議尚未敲定，但暗示美伊談判仍在繼續，近期可能達成協議。不過，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）卻在X發文，批評川普政府的「作秀外交」。

福斯新聞報導，川普在白宮橢圓辦公室出席活動時，被問及是否已達成協議。他未明確宣布取得突破，僅表示：「嗯，我不想說已經達成了，海峽目前算是開放的。」

川普指出，美國海軍持續封鎖伊朗周邊，並主張以軍事力量控制這條水道有助穩定局勢，但同時警告，航運風險依然存在，因為伊朗仍可能部署水雷或發動攻擊，嚇阻商船通行。

他說：「他們隨時都可以發射某種武器。他們總有東西可以發射，也可能投下一枚水雷。如果外面有一枚水雷，就會把事情搞砸，因為人們不想讓價值10億美元的船隻意外撞上水雷。」

儘管仍有這些疑慮，川普對談判進展表示有信心。他說：「我認為我們進展得非常順利。我有參與談判。我認為我們進展不錯。有可能，可能很快就會達成。」

川普還指出，自美國對伊朗展開軍事行動以來，油價已經下跌，並再次為這項行動辯護，稱為阻止德黑蘭取得核武，這是必要之舉，「我們別無選擇。他們不能擁有核武，否則全世界都會被炸毀。」

他表示，最近前往愛阿華州時，看到汽油每加侖售價低至1.85美元和1.95美元，並預測類似價格可能會更加普遍，也有信心這場衝突近期將結束，「我認為戰爭很快就會結束。我不認為他們還能撐太久。」

數小時後，川普離開白宮一場表揚美國代表隊運動員的活動時，再度被問及是否有任何進展，也做出同樣樂觀的評估。他向記者表示：「進展得不錯。」

不過，卡利巴夫稍早在X發文，似乎嘲諷川普結合軍事施壓與外交接觸的策略。他寫道：「『大規模攻擊即將到來……等等，算了，他們想談判。』這就是不斷重複的作秀外交。」

卡利巴夫接著主張，美國以「霸凌+違背承諾+假新聞作為籌碼」的策略，未能對德黑蘭施加壓力。他指出：「承認事實，履行你們的承諾。我們不需要更多作秀。」

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精華 FAQ

  • 川普表示協議尚未正式敲定，但海峽目前算是開放的，且他認為談判進展不錯，並暗示美伊之間可能很快就會達成協議。

  • 他稱美國海軍持續封鎖伊朗周邊，認為以軍事力量控制水道有助穩定局勢；但也警告伊朗仍可能布水雷或發動攻擊，讓商船通行存在風險。

  • 卡利巴夫在X發文批評川普政府的「作秀外交」，認為美方靠霸凌、違背承諾和假新聞施壓無效，要求美國承認事實並履行承諾。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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