伊朗戰爭下一站？紐時披露中情局成立古巴小組 秘密任務曝光

美國總統川普5日在拉斯維加斯出席活動。(美聯社)

紐約時報5日引述知情人士透露，美國中央情報局（CIA ）已祕密成立古巴 專案小組，準備對哈瓦那展開更有系統的施壓行動，目標是分化古巴政治高層，促使被視為反美的強硬派下台，改由較務實、也更願意接受美國總統川普要求的領導人取而代之。

這並非CIA首次為古巴成立專案小組。1960年，CIA也曾成立類似單位，負責訓練及武裝古巴流亡人士，並於隔年發動由CIA支持的「豬玀灣事件」（Bay of Pigs）入侵行動，企圖推翻卡斯楚政權，最終以失敗告終。

知情人士表示，新專案小組成立後，CIA可迅速把更多資金、人力及技術資源投入古巴，目前已開始增派負責招募及管理間諜的情報官、情報分析人員、網路行動人員，以及專門執行祕密影響力行動的人員。

知情人士強調，新專案小組的任務範圍相對有限，目前並沒有組織化的古巴合作勢力，也不得支援致命行動；但川普可隨時調整小組的權限。

報導指出，川普政府近期修訂排序情蒐的「國家情報優先順序架構」（NIPF），並將古巴列為最高等級的「第一優先」，與中國、伊朗 及俄羅斯並列。

古巴長期是CIA最難滲透的目標之一，如今包括美國國家安全局（NSA）及國家地理空間情報局（NGA）等機構，都開始把更多衛星等情蒐資源轉向古巴。

這波新增情報一方面可協助美軍更新對古巴採取潛在軍事行動的選項，若川普決定動武，可更精確掌握古巴意圖、軍事能力及防禦部署。CIA小組也將從中搜尋古巴領導人及政治菁英的內部資訊，尤其追查島內外不透明的資金流向及商業往來；未來甚至可能公開部分情報，藉此影響古巴領導階層及輿論，重施過去曾用來對付俄羅斯等對手的手法。

今年5月，川普曾派CIA局長拉特克利夫赴古巴，警告哈瓦那按照川普要求進行根本改革的時間所剩無幾，並暗示若未把握機會，古巴恐成為「下一個委內瑞拉」。

知情人士稱，川普迅速推翻委內瑞拉領導人馬杜洛、掌控其石油資源後，部分鷹派顧問一度認為，現有古巴政府甚至可能在今年11月美國期中選舉前垮台。

不過，古巴在美國石油禁運下仍展現韌性，加上美伊戰爭持續消耗華府有限的資源與注意力。這些鷹派人士如今私下承認，川普政府若要真正投入足夠力量推翻古巴政府，大概得等美伊戰爭結束之後。