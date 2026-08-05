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48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統4日在洛杉磯國際機場登上飛往拉斯維加斯的空軍一號前接受採訪。（美聯社）
川普總統4日在洛杉磯國際機場登上飛往拉斯維加斯的空軍一號前接受採訪。（美聯社）

川普總統4日接受福斯新聞訪問時表示，儘管伊朗官員一再否認，華府與德黑蘭正進行「非常好的討論」。他還說，荷莫茲海峽將「很快」重新開放，否則美國就會對伊朗發動新一輪猛烈攻擊。

半島電視台與CNN報導，川普向福斯新聞主持人表示：「我們正進行非常好的討論。他們不願承認，但沒錯，這多少令人有點不安。」他並補充：「唯一重要的是行動，而他們想達成協議。我們會看看情況如何發展。如果他們不達成協議，後果將會非常糟糕。」

川普同時警告，如果伊朗不履行承諾，美國就會恢復空襲。他說：「海峽很快就會開放，否則他們將遭到非常猛烈的打擊，然後海峽就會開放。」他稍後補充：「如果他們再次反悔，將遭到非常猛烈的打擊。他們知道，也了解這一點。我別無選擇。」

他說，自己的第一選擇不是重新發動攻擊，而是尋求外交協議，「我們已經非常、非常猛烈地打擊他們，但真正的重擊還沒到來，希望我們不必動用。我希望不會。」

川普表示：「伊朗永遠不會擁有核武。他們現在已經無法擁有，但這將正式確定下來。」他接著回憶原定的升級行動：「我們原本將發動一場極其猛烈的攻擊，是二戰以來規模最大的一次，然後他們打電話給我，非常有禮貌地說，拜託，我們可以談談嗎？我們可以談談嗎？我說：『可以，我們可以談。讓我們把事情辦妥。終於，讓我們把事情辦妥。』」

他強調，德黑蘭問題早就應該處理。「這件事50年來本應由其他總統完成。你知道，外界一直說47年，但現在又過了3年，已經超過50年。其他總統或其他國家本來應該有能力做到。而我做了不得不做的事，因為如果他們擁有核武，整個世界將會完全不同。」

根據福斯新聞影片，川普登上空軍一號前又被問及伊朗問題進展，他說：「我們將在48小時內知道。」這段影片是在美東時間4日晚間23:57（台灣時間5日11:57）發布，48小時後約為台灣時間7日中午。

另外，半島電視台報導，伊朗「塞帕新聞」（Sepah News）援引一名知情官員報導指出，美國干預及軍事行動威脅，是伊朗與阿曼遲遲未能就荷莫茲海峽達成協議的主要原因。這名官員補充：「只要美國仍干預並威脅對伊朗發動軍事攻擊，協議就會延後。」他還說：「伊朗不會在威脅陰影下達成任何協議。」

精華 FAQ

  • 川普受訪時稱，美國與德黑蘭正進行「非常好的討論」，雖然伊朗官員否認，但他認為雙方確實在接觸，且有機會就相關問題達成協議。

  • 川普表示，荷莫茲海峽很快就會重新開放，否則美國將對伊朗發動非常猛烈的打擊，之後海峽才會開放；若伊朗再次反悔，後果會很糟糕。

  • 伊朗塞帕新聞引述知情官員稱，美國介入及軍事攻擊威脅，是伊朗與阿曼遲遲無法就荷莫茲海峽達成協議的主要原因，並強調不會在威脅下簽約。

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