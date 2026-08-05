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美打伊戰幾乎射光精準長程飛彈 川普卻稱彈藥比任何國家多

編譯陳韻涵／綜合報導
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造價超過100萬元的美國陸軍戰術飛彈系統ATACMS飛彈，在德國兵工廠內展示。(...
造價超過100萬元的美國陸軍戰術飛彈系統ATACMS飛彈，在德國兵工廠內展示。(路透)

路透引述三位知情人士的說法報導，美國陸軍在與伊朗長達五個月的戰爭中，已耗盡大部分的全球精準長程飛彈儲備，引發外界擔憂美軍未來因應衝突的戰備能力。

報導指出，消耗的飛彈主要是陸軍的地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統 (ATACMS)與精準打擊飛彈(PrSM)，其中兩名消息人士指出，美軍幾乎已將這兩種飛彈用罄。長程飛彈ATACMS與PrSM每一枚造價超過100萬元，是美軍武器庫的重要組成，能讓部隊從安全距離精確打擊目標；美國提供的ATACMS飛彈曾在烏克蘭戰爭中，協助烏軍攻擊俄羅斯境內目標，PrSM則是射程更遠、更先進的新一代飛彈，未來將逐漸取代ATACMS。

三名消息人士對美軍消耗精準飛彈的速度感到憂心，認為飛彈存量下滑恐限制美國嚇阻俄羅斯與中國等對手的能力；不過，第四名消息人士表示，儘管精準武器用量龐大，負責中東地區軍事行動的中央司令部仍能透過駐防全球各地的美軍據點補給彈藥。

針對外界質疑美軍彈藥庫存低落，白宮發布川普總統的聲明回應，稱美國擁有的彈藥「比世界上任何國家都多，遠高於我們所需」。川普表示，「我們的國防企業正在生產比以往任何時候都多的軍火，同時以創紀錄的速度擴建工廠和設備」。

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)則說：「美軍是世上最強大的軍隊，擁有在總統選擇的時間和地點執行任務所需的一切資源」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)上周發布的報告估計，2月至7月間，美軍已消耗約65%的愛國者(Patriot)飛彈攔截系統，「薩德」終端高空區域防禦系統(THAAD)庫存也較開戰初期至少耗損約38%。

另有消息人士透露，美軍自開戰以來，已消耗將近一半的戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈全球庫存。

分析師雖然肯定美軍部分彈藥產量創新高，但也警告供應量恐難以支撐一場曠日持久戰。

精華 FAQ

  • 報導指出，消耗最嚴重的是陸軍地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統ATACMS與精準打擊飛彈PrSM。部分消息人士甚至稱，這兩類飛彈的庫存已接近用罄。

  • 因為ATACMS與PrSM屬於可在安全距離精確打擊目標的重要武器，若存量快速下滑，可能限制美國嚇阻俄羅斯與中國等對手的能力，也會影響未來應對衝突的彈性。

  • 白宮引述川普稱，美國擁有的彈藥比世界上任何國家都多，且軍工產能正以前所未見速度擴張；五角大廈則表示，美軍擁有執行任務所需的一切資源。

川普 伊朗 俄羅斯

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