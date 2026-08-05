魯比歐：美參與阿曼和伊朗談判 已有進展 但尚未定案

美國國務卿魯比歐。(美聯社)

卡達表示，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，美國國務卿魯比歐4日也說，美國正參與阿曼和伊朗 之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽 ，目前已有些進展，但尚未最終定案，希望能在近期內定案。

根據美聯社報導，卡達4日指出，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。

據報導，川普總統3日表示，美伊已展開談判，伊朗還有達成協議的「最後機會」。但伊朗官員堅稱，美伊未進行任何談判，目前唯一談判對象是阿曼，議題則是荷莫茲海峽。

魯比歐4日在國務院一場活動上被媒體問及美伊是否接近達成協議表示，談到協議時，有兩件事需要討論，首先是伊朗絕不能擁有核武，因此，伊朗去核化是「最終協議」；而當前的協議則是有關荷莫茲海峽，目前有船隻通過該海峽。

不過，荷莫茲海峽目前實際上仍處於封鎖狀態，據報導又有船隻在試圖通行時遇襲。

魯比歐指出，在邁向長期去核化談判的同時，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過該海峽。這些談判已取得進展，但尚未最終定案，「我們希望會在近期內定案」

卡達外交部發言人安薩里(Majed al-Ansari)指出，相關外交接洽已達「非常有進展的階段」。他提及，卡達、巴基斯坦和阿曼等調停方正密切協調，推動美伊談判並交換協議草案。

新華社自德黑蘭4日報導，伊朗外交部發言人巴加埃4日說，伊朗仍在與阿曼就霍爾木茲海峽進行談判，談判在技術和政治層面取得「積極進展」。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，巴加埃說，此次談判重點是確定船舶可安全行駛的航道。伊朗正與阿曼合作制定管理該海峽航運的「必要機制」，雙方談判全部結束後將向外界公佈最終結果。