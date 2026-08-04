魯比歐：美和伊朗阿曼商討荷莫茲海峽議題 已有進展
卡達表示，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，美國國務卿魯比歐今天也說，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽，目前已有些進展，但尚未最終定案，希望能在近期內定案。
外電報導，卡達今天指出，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。
據報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，美伊已展開談判，伊朗還有達成協議的「最後機會」。但伊朗官員堅稱，美伊未進行任何談判，目前唯一談判對象是阿曼，議題則是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
魯比歐（Marco Rubio）今天在國務院一場活動上被媒體問及美伊是否接近達成協議表示，談到協議時，有兩件事需要討論，首先是伊朗絕不能擁有核武，因此，伊朗去核化是「最終協議」；而當前的協議則是有關荷莫茲海峽，目前有船隻通過該海峽。
不過，荷莫茲海峽目前實際上仍處於封鎖狀態，據報導又有船隻在試圖通行時遇襲。
魯比歐指出，在邁向長期去核化談判的同時，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過該海峽。這些談判已取得進展，但尚未最終定案，「我們希望會在近期內定案」。
此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC專訪時也說，美國正在與伊朗方面談判，「我們今天或明天可能有機會達成協議，重新開放海峽，讓當前衝突局勢朝正常化方向發展」。
美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻。美國和以色列2月底聯手向伊朗開戰之前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。
魯比歐說，美國正參與阿曼與伊朗之間的對話與談判，重點是如何讓更多船隻在短期內安全通過荷莫茲海峽，相關協商目前已有進展。 短期目標是重新確保荷莫茲海峽航運安全、讓船隻能通行；長期目標則是推動伊朗去核化，讓伊朗最終不能擁有核武，兩者被美方視為不同層次的協議。 荷莫茲海峽是全球重要能源運輸要道，戰前約有全球1/5的石油與天然氣經由此處運送。如今衝突已嚴重衝擊航運，還傳出船隻試圖通行時遭遇攻擊。
精華 FAQ
魯比歐說，美國正參與阿曼與伊朗之間的對話與談判，重點是如何讓更多船隻在短期內安全通過荷莫茲海峽，相關協商目前已有進展。
短期目標是重新確保荷莫茲海峽航運安全、讓船隻能通行；長期目標則是推動伊朗去核化，讓伊朗最終不能擁有核武，兩者被美方視為不同層次的協議。
荷莫茲海峽是全球重要能源運輸要道，戰前約有全球1/5的石油與天然氣經由此處運送。如今衝突已嚴重衝擊航運，還傳出船隻試圖通行時遭遇攻擊。
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