魯比歐：美和伊朗阿曼商討荷莫茲海峽議題 已有進展

美國國務卿魯比歐說，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽，目前已有些進展。（路透）

卡達表示，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，美國國務卿魯比歐 今天也說，美國正參與阿曼和伊朗 之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽 ，目前已有些進展，但尚未最終定案，希望能在近期內定案。

外電報導，卡達今天指出，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。

據報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，美伊已展開談判，伊朗還有達成協議的「最後機會」。但伊朗官員堅稱，美伊未進行任何談判，目前唯一談判對象是阿曼，議題則是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

魯比歐（Marco Rubio）今天在國務院一場活動上被媒體問及美伊是否接近達成協議表示，談到協議時，有兩件事需要討論，首先是伊朗絕不能擁有核武，因此，伊朗去核化是「最終協議」；而當前的協議則是有關荷莫茲海峽，目前有船隻通過該海峽。

不過，荷莫茲海峽目前實際上仍處於封鎖狀態，據報導又有船隻在試圖通行時遇襲。

魯比歐指出，在邁向長期去核化談判的同時，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內如何讓更多船隻安全通過該海峽。這些談判已取得進展，但尚未最終定案，「我們希望會在近期內定案」。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC專訪時也說，美國正在與伊朗方面談判，「我們今天或明天可能有機會達成協議，重新開放海峽，讓當前衝突局勢朝正常化方向發展」。

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻。美國和以色列2月底聯手向伊朗開戰之前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。